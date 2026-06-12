MLB: Keider Montero saca su mejor versión y empieza a mostrar números estelares

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Keider Montero gana cada vez más importancia dentro de la rotación de los Tigres de Detroit. El lanzador derecho criollo tal vez no ha tenido la consistencia que busca, pero sí ha podido lograr un muy buen número de actuaciones de altísimo nivel, que lo han hecho ganar una gran importancia en la estructura de su manager.

Este jueves 11 de junio, el de Santa Teresa del Tuy volvió a tener precisamente una de esas aperturas formidables que lo han hecho tener una temporada más que aceptable, al dominar con tranquilidad a la toletería de los Mellizos de Minnesota, para sumar un nuevo triunfo a su cuenta y demostrar una vez más que tiene las herramientas necesarias para convertirse en un lanzador excelente.

Keider Montero encuentra su mejor versión

En el duelo ante los Mellizos de Minnesota de este 11 de junio, Keider Montero se hizo inmenso desde el montículo del Comerica Park, al lograr una apertura de calidad ante su rival. El derecho actuó por espacio de 6.1 entradas, en las que permitió solamente cuatro imparables y un boleto, sin recibir ni una sola anotación, para sumar su tercer triunfo del 2026.

Con 96 lanzamientos realizados, de los cuales 63 fueron strikes, el serpentinero supo manejar con solvencia al lineup de Minnesota, para acumular también cuatro ponches durante el juego de pelota.

Gracias a esta excelente labor, Keider Montero dejó su marca del año en tres triunfos y cuatro derrotas, con efectividad sólida de 3.61 y un WHIP bastante bueno de 1.01, número bastante sorprendente si tenemos en cuenta que su tasa de ponches por cada nueve entradas es de apenas 5.97. Montero suma también cinco salidas de calidad, su mejor marca en un año en Las Mayores, que da fe de un año que está siendo de consolidación para él.