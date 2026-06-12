MLB: ¡Explosivo! Jhonny Pereda cerca de los .400 en junio con Seattle Mariners

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Jhonny Pereda ha presentado dificultades para consolidarse en las Grandes Ligas desde que se estrenó en la temporada 2024 con Miami Marlins. Aunque no es indiscutible en la actual edición, el pelotero venezolano está mostrando una mejor versión con el madero que le ha permitido ganarse la confianza con Seattle Mariners.

Durante el compromiso de este jueves frente a los Baltimore Orioles, Pereda conectó un hit en cuatro turnos al bate, resultado suficiente para extender el mejor momento ofensivo de su campaña. Con ese imparable, el careta llegó a ocho juegos consecutivos conectando al menos un hit, una seguidilla que inició el pasado 29 de mayo en una serie contra los Arizona Diamondbacks.

La consistencia ha sido uno de los aspectos más destacados de esta racha. Seis de esos ocho encuentros con al menos un imparable se han producido durante el mes de junio, período en el que el venezolano ha mostrado una gran capacidad para hacer contacto y producir ofensivamente. Su rendimiento le ha permitido registrar un sólido promedio de bateo de .364 en lo que va de mes.

Jhonny Pereda explota en junio

Además de mantener viva su cadena de juegos bateando de hit, Pereda se encuentra muy cerca de alcanzar una nueva marca personal. El receptor necesita apenas un imparable más para igualar los 17 que conectó durante la temporada regular de 2025, cifra que representa hasta ahora su mejor registro ofensivo en Las Mayores.

De continuar con este ritmo, todo apunta a que establecerá un nuevo tope personal antes de que finalice junio. En lo que va temporada, el receptor colecciona promedio al bate de .286, dos jonrones, cuatro impulsadas, siete anotadas, 16 hits, .344 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .737 en 56 apariciones al plato.