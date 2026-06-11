MLB: Estos son los resultados de este miércoles

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En el "ombligo de semana" hubo varios desafíos bastante interesantes en las Grandes Ligas y por lo tanto, es importante chequear cómo quedaron todos los resultados en esta jornada.

El venezolano más destacado en el aspecto ofensivo fue Jackson Chourio con un nuevo bambinazo. Mientras que en el pitcheo, Jesús Luzardo sumó un nuevo lauro tras retomar su dominio en la lomita.

Resultados de la MLB:

- Yankees de Nueva York 8-4 Guardianes de Cleveland

- Medias Rojas de Boston 5-7 Rays de Tampa Bay

- Nacionales de Washington 10-11 Gigantes de San Francisco

- Rojos de Cincinnati 4-5 Padres de San Diego

- Marineros de Seattle 2-7 Orioles de Baltimore

- Cascabeles de Arizona 0-8 Marlins de Miami

- Mellizos de Minnesota 6-4 Tigres de Detroit

- Dodgers de Los Angeles 8-9 Piratas de Pittsburgh

- Phillies de Philadelphia 7-4 Azulejos de Toronto

- Cardenales de San Luis 9-2 Mets de Nueva York

- Rangers de Texas 6-4 Reales de Kansas City

- Bravos de Atlanta 1-2 Medias Blancas de Chicago

- Cachorros de Chicago 2-3 Rockies de Colorado

- Cerveceros de Milwaukee 3-4 Atléticos de Oakland

- Astros de Houston 2-3 Angelinos de Anaheim.