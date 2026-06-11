MLB: Jesús Luzardo le amarga la noche a Max Scherzer con una apertura dominante

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En un juego que comenzó con el ponche 3.500 en la carrera de Max Scherzer, un Jesús Luzardo letal sobre el montículo terminó llevándose la victoria con una espectacular presentación. Y es que gracias a él los Phillies de Filadelfia derrotaron por 7 a 4 a los Azulejos de Toronto.

Al final su línea de trabajo fue de 5.2 innings en los que permitió cuatro imparables y una carrera, además que regaló cuatro bases por bolas y ponchó a ocho rivales. Vale mencionar que se trató de su tercera salida de una anotación en esta temporada, solo mejorada por las otras tres en las que mantuvo el cero.

Luzardo no dio respiro

Las acciones en el Roger Centre iniciaron con un Jesús Luzardo que prácticamente no se despeinó en sus cinco primeros episodios. Mientras en el primero toleró un sencillo de Vladimir Guerrero Jr., para el segundo retiró a sus tres rivales de turno.

Por su parte, en el tercer capítulo se complicó al regalar dos boletos, solo que el conjunto canadiense no supo aprovechar ese descontrol para poder descontar en la pizarra. Luego de retirar sin problemas el cuarto, para el quinto hubo otra amenaza de dos corredores en base, pero un ponche y una afortunada jugada defensiva le permitieron preservar el cero.

Sin embargo, su única mancha llegó en el sexto, justo después de otorgar sus otras dos bases por bolas. Esta vez Brandon Valenzuela sí supo responder a la situación y le pegó un sencillo para quebrar la blanqueada. Fue acá cuando el bullpen entró en acción con el relevista Jonathan Bowlan.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2026 de la MLB