MLB: Francisco Álvarez regresa de la lista de lesionados con este cuadrangular

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A pesar de que los Mets de Nueva York sumaron otra derrota a sus terribles estadísticas, esta vez por 9 a 2 frente a los Cardenales de San Luis, la noticia más positiva la dio un Francisco Álvarez que regresó de la lista de lesionados con muchos poder en su swing.

Álvarez trajo la grúa

El receptor venezolano había sido activado en la jornada del pasado martes, pero no fue sino hasta este miércoles cuando volvió a producir con el madero. Se trató de su quinto cuadrangular de la temporada, un número que lo sitúa en el top-5 de dicho apartado en el conjunto neoyorquino.

La conexión del oriundo de Guatire sucedió a la altura del cuarto inning y sirvió para cortar la blanqueada. Allí, con un compañero en circulación, le desapareció la bola al abridor Andre Pallante por todo el jardín izquierdo, a una distancia de 368 pies y con una velocidad de salida de 101.4 mph.

Al final ligó de 4-1 con jonrón, dos impulsadas, una anotada y dos ponches. Por su parte, el otro venezolano que vio acción en este encuentro fue Luis Torrens y falló en dos visitas al plato.

Vale recordar que Francisco Álvarez se encontraba en la lista de lesionados desde el 13 de mayo por un desagarro en su menisco. De hecho, su recuperación fue tan rápida que apenas necesitó un par de semanas tras la cirugía para dar muestras de mejoría en su asignación de rehabilitación.

Números de Francisco Álvarez en la temporada 2026 de la MLB