MLB: ¡Para alarmarse! Esta es la cantidad de veces que ha ido Ronald Acuña Jr. a la lista de lesionados

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"No sé cuántas lesiones necesitamos superar en este deporte, pero es parte del juego". Con esas palabras, Ronald Acuña Jr. inició un nuevo y duro capítulo en su carrera como pelotero profesional, ya que tenía unas pocas horas de haber abandonado el juego del pasado martes por otra lesión.

Y es que por segunda ocasión en esta temporada 2026, el grandeliga venezolano presentó problemas en los isquiotibiales que lo obligaron a ingresar una vez más a la lista de lesionados. Su cifra allí ya luce alarmante si tomamos en cuenta que apenas tiene nueve temporadas en la MLB.

El amargo acompañante en la carrera de Acuña

Con este reciente inconveniente, Ronald Acuña Jr. ha visitado la lista de lesionados en nueve oportunidades. Solo en las zafras 2019 y 2023 se mantuvo impecable a nivel físico, algo que le permitió en ese último año demostrar todo su talento para ganar de manera unánime el premio MVP de la Liga Nacional.

Ahora bien, si hacemos una comparación de cuántas veces ha pasado por esta situación en comparación con otros peloteros de mayor recorrido, los números se ven bastante parejos. Justamente, el de La Sabana superó a José Altuve, quien hasta el pasado 18 de mayo había ingresado en ocho ocasiones a la lista de lesionados.

Pero eso no queda allí. Otra figura de élite que no ha tenido descanso con los problemas físicos es Mike Trout, que en toda su carrera ya acumula 10 visitas a esa indeseada lista. Y si hablamos de uno de los nombres activos más recurrentes allí, Giancarlo Stanton aparece con un total de 14 veces.

Si bien los Bravos de Atlanta no han emitido un cronograma oficial para el regreso a la acción del venezolano, el cuerpo médico estima que existen altas probabilidades de verlo de vuelta a la acción antes de que finalice el mes de junio, siempre y cuando su evolución sea positiva.

Veces que Ronald Acuña Jr. ha estado en la lista de lesionados en su carrera