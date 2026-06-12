MLB: Venezolanos Eduardo Rodríguez y Luinder Ávila se subirán al morrito en esta jornada

Suscríbete a nuestros canales

Es viernes y en el mejor beisbol del mundo lo saben. Por esa razón, preparan una jornada repleta de desafíos que te mostraremos a continuación.

Los lanzadores venezolanos Eduardo Rodríguez y Luinder Ávila van a subirse esta noche a lanzar con la misión de obtener una victoria más en su balance de la campaña.

Juegos para este viernes en la MLB:

- Marlins de Miami (Sandy Alcántara) vs Piratas de Pittsburgh (Braxton Ashcraft) 6:40 p.m.

- Marineros de Seattle (Bryce Miller) vs Nacionales de Washington (Zack Littell) 6:45 p.m.

- Padres de San Diego (Griffin Canning) vs Orioles de Baltimore (Shane Baz) 7:05 p.m.

- Tigres de Detroit (Jack Flaherty) vs Guardianes de Cleveland (Tanner Bibee) 7:10 p.m.

- Rangers de Texas (Jack Leiter) vs Medias Rojas de Boston (Sonny Gray) 7:10 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) vs Rojos de Cincinnati (Nick Lodolo) 7:15 p.m.

- Bravos de Atlanta (Spencer Strider) vs Mets de Nueva York (Nolan McClean) 7:15 p.m.

- Yankees de Nueva York (Ryan Weathers) vs Azulejos de Toronto (Trey Yesavage) 7:37 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Roki Sasaki) vs Medias Blancas de Chicago (Anthony Kay) 7:40 p.m.

- Phillies de Philadelphia (Andrew Painter) vs Cerveceros de Milwaukee (Jacob Misiorowski) 7:40 p.m.

- Astros de Houston (Tatsuya Imai) vs Reales de Kansas City (Luinder Ávila) 8:10 p.m.

- Cardenales de San Luis (Kyle Leahy) vs Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) 8:10 p.m.

- Rays de Tampa Bay (Shane McClanahan) vs Angelinos de Anaheim (Sam Aldegheri) 9:38 p.m.

- Rockies de Colorado (por definir) vs Atléticos de Oakland (Gage Jump) 10:05 p.m.

- Cachorros de Chicago (Javier Assad) vs Gigantes de San Francisco (Lander Roupp) 10:15 p.m.