MLB: Jesús Luzardo no para de mejorar y busca mejorar su fortuna

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La temporada 2026 de Jesús Luzardo con los Phillies de Filadelfia ha ido de menos a más. El zurdo venezolano comenzó con bastantes problemas desde la lomita, lo que generó que fuera castigado duramente en varias de sus presentaciones. Sin embargo, las cosas han mejorado radicalmente.

El criollo ha ganado confianza poco a poco con el pasar de los juegos, al punto de verse mucho más cómodo y dominante desde el montículo, en donde enlaza ya seis salidas consecutivas lanzando más de 5.0 entradas, incluyendo ya lo que logró hacer este miércoles 10 de junio ante los Azulejos de Toronto.

Sin embargo, a pesar de esta seguidilla sumamente positiva que debería invitar al optimismo, la realidad es que Jesús Luzardo no ha gozado de la fortuna de ser apoyado de manera apropiada por la ofensiva de sus Phillies, por lo que sus actuaciones positivas no han significado tantas victorias deberían, algo que definitivamente llama la atención.

La fortuna esquiva a Jesús Luzardo

En efecto, Jesús Luzardo volvió a la acción este miércoles 10 de junio, cuando se midió a la siempre interesante toletería de los Azulejos de Toronto, en el Rogers Centre, en territorio canadiense. A pesar de estar en terreno hostil, el lanzador venezolano tuvo una excelente actuación a lo largo de 5.2 entradas, en las que permitió solo cuatro hits y una carrera limpia, además de anotarse ocho abanicados y sumar un nuevo triunfo.

Esta es la sexta ocasión seguida en la que el criollo lanza por más de 5.0 innings, pero curiosamente, en estos últimos seis juegos tiene récord de 2-1, ya que los Phillies han tenido problemas a la hora de capitalizar sus días buenos, como lo demuestra el hecho de que en tres de estas seis ocasiones se haya ido sin decisión.

Lo que sí se ha notado con claridad es la mejoría en los números de Jesús Luzardo. Luego de su salida del 8 de mayo, el zurdo tenía efectividad de 5.77. Hoy, un mes después, ya tiene 4.35 de efectividad, con cinco triunfos, cuatro caídas y WHIP de 1.33. Poco a poco va encontrando su mejor versión.