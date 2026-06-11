MLB: Jackson Chourio se afianza como uno de los mejores bateadores del momento

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Lo de Jackson Chourio desde su regreso a la acción en el beisbol de las Grandes Ligas es sencillamente impresionante. El joven toletero venezolano superó con éxito una fractura sufrida en una de sus manos durante el Clásico Mundial de Beisbol, y desde su recuperación, su nivel ha sido realmente impecable.

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee no parece verse afectado por la inactividad que tuvo, ya que ha podido mostrar toda su calidad en la caja de bateo, en donde no solo ha sido consistente, sino que además ha sido sumamente productivo, para ser uno de los mejores bateadores de todo el beisbol de las Grandes Ligas en los últimos días.

Jackson Chourio imparable

Este miércoles 10 de junio, Jackson Chourio alineó como jardinero central y segundo bate de los Cerveceros de Milwaukee para cerrar la serie ante Atléticos, en un compromiso en el que Milwaukee cayó derrotado por pizarra de 4-3. A pesar del resutlado adverso, el criollo volvió a dejar huella a punta de batazos.

Por cuarto juego consecutivo, el venezolano se fue de 5-2, con un cuadrangular y un sencillo, para sumar así una carrera anotada y otra impulsada, y ser una de las pocas luces de una ofensiva cervecera que estuvo mermada por los brazos de los locales.

Gracias a este buen desempeño, Jackson Chourio llegó ya a las 20 carreras impulsadas en la temporada, cifra que consiguió en tan solo 32 juegos disputados. Además, batea para .304 de average y sostiene un OPS excelente de .872, por lo que su zafra ha empezado por todo lo alto.