MLB: Estos son los juegos a efectuarse este jueves, 11 de junio

Todo está listo para que continúe la acción en Las Mayores , con un jueves donde varias organizaciones descansan, pero igualmente hay choques interesantes, los cuales te mostraremos a continuación.
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Los venezolanos Martín Pérez y Keider Montero saldrán hoy al montículo en busca de conseguir una nueva apertura de calidad y así ayudar a sus respectivas organizaciones.
Juegos para hoy en la MLB:
- Nacionales de Washington (Merrill Kelly) vs Marlins de Miami (Tyler Philips) 1:10 p.m.
- Mellizos de Minnesota (Zebby Matthews) vs Tigres de Detroit (Keider Montero) 1:10 p.m.
- Cardenales de San Luis (Hunter Dobbins) vs Mets de Nueva York (Christian Scott) 1:10 p.m.
- Rangers de Texas (Kumar Rocker) vs Reales de Kansas City (Michael Wacha) 2:10 p.m.
- Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) vs Rockies de Colorado (Ryan Feltner) 3:10 p.m.
- Dodgers de Los Angeles (Justin Wrobleski) vs Piratas de Pittsburgh (Mitch Keller) 6:40 p.m.
- Marineros de Seattle (Bryan Woo) vs Orioles de Baltimore (Kyle Bradish) 7:00 p.m.
- Bravos de Atlanta (Martín Pérez) vs Medias Blancas de Chicago (Anthony Kay) 7:40 p.m.