MLB

MLB: Estos son los juegos a efectuarse este jueves, 11 de junio

Dos venezolanos tendrá la responsabilidad de abrir en esta jornada 

Por

Meridiano

Jueves, 11 de junio de 2026 a las 09:24 am
MLB: Estos son los juegos a efectuarse este jueves, 11 de junio
Suscríbete a nuestros canales

Todo está listo para que continúe la acción en Las Mayores , con un jueves donde varias organizaciones descansan, pero igualmente hay choques interesantes, los cuales te mostraremos a continuación.

NOTAS RELACIONADAS

Los venezolanos Martín Pérez y Keider Montero saldrán hoy al montículo en busca de conseguir una nueva apertura de calidad y así ayudar a sus respectivas organizaciones.

Juegos para hoy en la MLB:

- Nacionales de Washington (Merrill Kelly) vs Marlins de Miami (Tyler Philips) 1:10 p.m.

- Mellizos de Minnesota (Zebby Matthews) vs Tigres de Detroit (Keider Montero) 1:10 p.m.

- Cardenales de San Luis (Hunter Dobbins) vs Mets de Nueva York (Christian Scott) 1:10 p.m.

- Rangers de Texas (Kumar Rocker) vs Reales de Kansas City (Michael Wacha) 2:10 p.m.

- Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) vs Rockies de Colorado (Ryan Feltner) 3:10 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Justin Wrobleski) vs Piratas de Pittsburgh (Mitch Keller) 6:40 p.m.

- Marineros de Seattle (Bryan Woo) vs Orioles de Baltimore (Kyle Bradish) 7:00 p.m.

- Bravos de Atlanta (Martín Pérez) vs Medias Blancas de Chicago (Anthony Kay) 7:40 p.m.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?