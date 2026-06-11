MLB: Shohei Ohtani demuestra que es humano con su peor salida del 2026

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Shohei Ohtani demostró que es un humano como el resto de peloteros de Grandes Ligas. En la última actuación del japonés mostró su versión más terrenal con un juego inusual en la temporada 2026. Sin embargo, aún se mantiene como el mejor lanzador de Dodgers de Los Ángeles.

Ohtani en la derrota 9-8 de Dodgers contra Piratas de Pittsburgh registró: 6.2 entradas, 6 hits, 3 carreras limpias, 1 jonrón, 3 boletos, 6 ponches. Con esos números se fue sin decisión y llegó a 1.06 de ERA, siendo la primera vez que tiene esa cifra como efectividad en 2026.

Los angelinos pese a la derrota siguen confiando plenamente en Shohei para la rotación. Es el mejor lanzador del equipo y se mantiene como uno de los pilares del 2026. De igual manera, a nivel ofensivo está en un gran estado de forma sin mostrar el nivel MVP que lo caracteriza.

Shohei Ohtani a nivel ofensivo sigue siendo decisivo

Shohei Ohtani está totalmente centrado en su rol de pitcheo para la temporada 2026. El japonés está siendo el mejor lanzador de Dodgers de Los Ángeles en ritmo y números. Ahora bien, en cuanto a la ofensiva está siendo muy importante aunque no tenga las referencias del pasado.

Ohtani solo en los últimos 7 juegos registra: 30 turnos, 8 anotadas, 11 hits, 2 jonrones, 8 impulsadas, 5 boletos, 9 ponches y .367 PRO. Números productivos a un nivel bastante alto, sin embargo, no son los típicos números de MVP que muestra el japonés en los últimos años.

Lo de Shohei es tan clave que en lo que va de junio tiene .412 de promedio con 14 hits y 8 impulsadas. De hecho, en 8 juegos de junio solo en uno no tuvo hits ni boletos, en el resto ha estado superlativo con 5 juegos de multihits. Está en un gran nivel la máxima estrella de Dodgers.

Números de Shohei Ohtani con Dodgers en 2026

Shohei Ohtani tiene un único objetivo durante la temporada 2026 y es ganar el Cy Young de Liga Nacional. En esa línea sus números de pitcheo son superlativos, pero a nivel ofensivo son muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, sigue siendo el mejor de Dodgers de Los Ángeles.

Números de Ohtani en 2026:

- Pitcheo: 11 juegos, 11 aperturas, 6-2, 1.06 ERA, 67.2 entradas, 36 hits, 8 carreras limpias, 3 jonrones, 21 boletos, 73 ponches, 0.84 WHIP

- Ofensiva: 66 juegos, 241 turnos, 46 anotadas, 72 hits, 15 dobles, 2 triples, 12 jonrones, 39 impulsadas, 44 boletos, 67 ponches, 6 bases robadas, .299 PRO, .413 OBP, .527 SLG, .940 OPS