MLB; Vea cómo se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Durante este "ombligo" se efectuó una interesante jornada del mejor beisbol del mundo y tras los recientes resultados, te mostraremos cuáles son los movimientos en la tabla de posiciones.

El más destacado es el que ocurrió en la división Central de la Liga Americana, donde los Medias Blancas de Chicago siguen sorprendiendo y la arrebataron la cima a Guardianes de Cleveland.

Así están las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (40-25) Yankees de Nueva York (41-26) Azulejos de Toronto (33-36) Orioles de Baltimore (32-37) Medias Rojas de Boston (27-39).

División Central:

Medias Blancas de Chicago (36-31) Guardianes de Cleveland (37-33) Mellizos de Minnesota (31-38) Reales de Kansas City (28-40) Tigres de Detroit (28-40).

División Oeste:

Marineros de Seattle (36-33) Rangers de Texas (33-34) Atléticos de Oakland (33-35) Astros de Houston (31-39) Angelinos de Anaheim (27-42).

Mira las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (45-23) Phillies de Philadelphia (37-31) Nacionales de Washington (35-34) Marlins de Miami (33-35) Mets de Nueva York (29-38).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (41-25) Cardenales de San Luis (37-28) Piratas de Pittsburgh (35-33) Cachorros de Chicago (34-34) Rojos de Cincinnati (32-35).

División Oeste: