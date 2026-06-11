MLB: Este relevista venezolano es la sensación del 2026

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Antonio Senzatela es uno de los peloteros con mejor estado de forma del 2026 en Grandes Ligas. El venezolano que pasó de ser abridor a relevista esta temporada se ha convertido en una sensación en Liga Nacional; además, de ser un pilar en el pitcheo de Rockies de Colorado.

Senzatela en la victoria 3-2 de Rockies contra Cachorros de Chicago registró: 1.0 entradas, 2 hits, 1 carrera limpia, 1 jonrón, 1 ponche. Con esos números logró su victoria número 6 de la temporada; siendo su máximo número de triunfos desde la temporada 2019 cuando logró 19.

Las actuación de Antonio está siendo sensacional juego a juego. Aprovecha cada momento en el montículo y está logrando registros importantes como la mejor ERA de su carrera con 2.11 y una cantidad de ponches importantes, tomando en cuenta las entradas jugadas.

Antonio Senzatela: un despertar en su nivel desde otro ángulo del juego

La transición de Antonio Senzatela hacia el rol de relevista ha sido el catalizador definitivo para su explosión en MLB. Aunque siempre exhibió un comando de pitcheo envidiable, la fatiga acumulada tras múltiples entradas como abridor solía comprometer su plan de juego.

Al reducir su carga de trabajo, el venezolano ha logrado potenciar sus virtudes, enfocándose en la intensidad desde el primer lanzamiento. Esta nueva dinámica le permite atacar a los bateadores rivales con energía, minimizando los riesgos de control que antes aparecían.

El resultado es un impacto inmediato y constante que ha resultado decisivo para Rockies de Colorado. Con registros sensacionales que respaldan su nueva faceta, Senzatela transformó su mentalidad competitiva, demostrando que su brazo se adapta a otro ángulo del juego.

Números de Antonio Senzatela con Rockies en 2026

Antonio Senzatela es le mejor relevista latino de la temporada 2026 de Grandes Ligas. Sus números están siendo brutales en un año difícil (como todos) con Rockies de Colorado. De hecho, puede ser parte de un cambio importante antes de la fecha límite en 2026.

Números de Senzatela en 2026:

- 20 juegos, 6-0, 2.11 ERA, 3-6 salvados, 38.1 entradas, 28 hits, 9 carreras limpias, 3 jonrones, 11 boletos, 32 ponches, 1.02 WHIP.