MLB: ¡Está de vuelta! Tarik Skubal tiene fecha de regreso con Detroit Tigers

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Después de una primera mitad repleta de malos resultados y noticias decepcionante, Detroit Tigers recibirá una agradable noticia con la vuelta de Tarik Skubal en el morrito en la presente temporada de las Grandes Ligas, que podría comenzar con un posible repunte para los bengalíes.

El mánager A.J. Hinch confirmó que el actual ganador de los dos últimos premios Cy Young de la Liga Americana regresará para abrir el partido del sábado 13 de junio frente a Cleveland Guardians. Además, el derecho Casey Mize también podría reincorporarse a la rotación el domingo, siempre que complete satisfactoriamente una última sesión de bullpen.

El retorno de Skubal resulta especialmente sorprendente por la rapidez de su recuperación. A comienzos de mayo, los Tigers anunciaron que su as necesitaba una intervención artroscópica para remover fragmentos sueltos en el codo. Menos de cinco semanas después de la operación, el zurdo ya está listo para volver a las Grandes Ligas, tras completar una salida de rehabilitación en Clase A Alta donde lanzó cinco entradas en blanco, permitió apenas dos hits y ponchó a seis bateadores.

Tarik Skubal regresa contra Cleveland Guardians

Parte de esta rápida recuperación se atribuye a un innovador procedimiento conocido como “NanoNeedle”, una técnica menos invasiva que podría ganar popularidad en el béisbol profesional. El éxito del tratamiento aplicado a Skubal ha llamado la atención de equipos y especialistas médicos, especialmente por la velocidad con la que el lanzador ha podido retomar su actividad competitiva.

Antes de lesionarse en la vigente campaña de Las Mayores, la superestrella se encontraba dominante como de costumbre, donde registraba récord de tres victorias y par de reveses, 45 ponches, WHIP de 0.45 y una efectividad de 2.70 en siete aperturas.