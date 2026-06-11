NBA: Con la remontada más épica en la historia los New York Knicks ponen en jaque la final

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Los New York Knicks remontaron un déficit de 29 puntos ante los San Antonio Spurs, en San Antonio, y colocaron la serie en jaque con lo que significó el regreso más épico en la historia de las finales de la NBA.

Después de irse al descanso con un marcador de 77-49, en la segunda parte la historia fue otra y terminaron ganando de forma in extremis 107-106, con un épico rebote ofensivo de OG Anunoby.

Resumen:

El equipo local comenzó con un ofensiva indomable lograron sumar hasta 41 unidades en el primer cuarto y 35 más en el segundo. Por su parte, en New York no conseguían carburar sumando 22 en el periodo inicial. Sin embargo, la cifra de puntos por tramo iba subiendo cada vez más. En el segundo llegaron a anotar 27.

El cambio en la segunda mitad fue en la defensa, logrando llevar al mínimo los ataques de San Antonio, casi que anestesiados con apenas 14 unidades en el tercer cuarto y 16 en el último.

Mientras que los visitantes anotaron 29 en el tercer parcial y una enorme cifra de 32 que fue suficiente para llevarse una agónica victoria, a pesar de que llegaron a estar perdiendo 82-51 y colocaron la serie 3-1.

De esta manera, el equipo de New York queda a un solo triunfo de conseguir su primer título en 53 años y el tercero en su palmarés de por vida. El quinto choque de la serie se disputará el próximo sábado, 13 de junio, nuevamente en el Frost Bank Center.