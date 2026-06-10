Cordura en las Finales: El alcalde Mamdani y Ben Stiller exigen respeto a la afición de los Knicks

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La pasión por las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs ha alcanzado niveles de ebullición, no solo en las gradas del Madison Square Garden, sino también en el terreno social y político. Ante el aumento de la tensión entre ambas aficiones, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el reconocido actor y ferviente seguidor neoyorquino, Ben Stiller, han decidido intervenir públicamente para pedir calma y civismo.

La iniciativa comenzó en la plataforma X (anteriormente Twitter), donde Ben Stiller envió un contundente mensaje a la comunidad del equipo de la Gran Manzana:

"Ser un fanático de los Knicks no significa ser irrespetuoso con los fanáticos de los Spurs de ninguna manera... nos dejamos llevar durante los partidos, pero tenemos que mostrar respeto a nuestros semejantes".

El alcalde Mamdani no tardó en respaldar la postura de la estrella de Hollywood, sumándose a la campaña para evitar que la hostilidad deportiva se traduzca en incidentes fuera del estadio. Sin embargo, el mandatario local no dejó pasar la oportunidad de añadir un toque de pimienta a la rivalidad deportiva.

"No podría estar más de acuerdo", respondió el alcalde Mamdani. "Ganaremos esta serie en la cancha (incluso si los árbitros se niegan a pitarle una falta flagrante a Wemby), no persiguiendo, acosando o atacando a los fanáticos de los Spurs".

Con su mención a "Wemby" (Victor Wembanyama), la joven superestrella de los Spurs, Mamdani conectó directamente con el descontento de la fanaticada local respecto al criterio arbitral del último encuentro, pero redirigió esa frustración hacia el ámbito puramente competitivo.

A pesar de su llamado a la diplomacia y al buen comportamiento ciudadano, el alcalde de Nueva York cerró su intervención dejando clara su confianza absoluta en el equipo de la ciudad, firmando su mensaje con un tajante "Knicks en 5", vaticinando una victoria rápida en la serie para los neoyorquinos.

Este llamado a la calma llega en un momento crucial de la serie, recordando a los aficionados que la mística de Nueva York se defiende con el aliento en la tribuna y no con la violencia en las calles.