Próximos juegos de baloncesto español 2026: Playoff en vivo y gratis

Por Andrea Matos Viveiros
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Proximos juegos semifinales 2026
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Jueves 11 de junio. Barcelona vs La Laguna Tenerife / Inicio 2:00 vía treaming meridiano.net
Viernes 12 de junio. Baskonia vs Joventut / Inicio 2:00p.m.
Posibles fechas de la final 2026
Si las semifinales acaban el 14 de junio (ambas en tres partidos):
- Jueves 18 - 1º Partido
- Sábado 20 - 2º Partido
- Lunes 22 - 3º Partido
- Miércoles 24 - 4º Partido (De ser necesario)
- Sábado 27 - 5º Partido (De ser necesario)
Si las semifinales culminan después del 14 de junio (al menos una se va a cuatro partidos):
- Sábado 20 - 1º Partido
- Lunes 22 - 2º Partido
- Miércoles 24 - 3º Partido
- Viernes 26 - 4º Partido (De ser necesario)
- Domingo 28 - 5º Partido (De ser necesario)
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