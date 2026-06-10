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Próximos juegos de baloncesto español 2026: Playoff en vivo y gratis

Estos son los próximos juegos que verás del Playoff de Liga Endesa 2026 por Meridiano Televisión

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Meridiano

Miércoles, 10 de junio de 2026 a las 03:18 pm
Próximos juegos de baloncesto español 2026: Playoff en vivo y gratis
Barcelona juega el playoff / FOTO: Cortesía
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Por Andrea Matos Viveiros

Continúa la emoción de los playoff del baloncesto español en vivo, en exclusiva y gratis por Meridiano Televisión.

Proximos juegos semifinales 2026

Sintoniza el mejor baloncesto de Europa en vivo, gratis, en exclusiva para Venezuela y en señal abierta a través de Meridiano Televisión y meridiano.net/meridianotv.

Jueves 11 de junio. Barcelona vs La Laguna Tenerife / Inicio 2:00 vía treaming meridiano.net
Viernes 12 de junio. Baskonia vs Joventut / Inicio 2:00p.m.

Posibles fechas de la final 2026

Si las semifinales acaban el 14 de junio (ambas en tres partidos):

  • Jueves 18 - 1º Partido
  • Sábado 20 - 2º Partido
  • Lunes 22 - 3º Partido
  • Miércoles 24 - 4º Partido (De ser necesario)
  • Sábado 27 - 5º Partido (De ser necesario)

Si las semifinales culminan después del 14 de junio (al menos una se va a cuatro partidos):

  • Sábado 20 - 1º Partido
  • Lunes 22 - 2º Partido
  • Miércoles 24 - 3º Partido
  • Viernes 26 - 4º Partido (De ser necesario)
  • Domingo 28 - 5º Partido (De ser necesario)

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