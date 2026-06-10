Próximos juegos de baloncesto español 2026: Playoff en vivo y gratis

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Por Andrea Matos Viveiros

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Proximos juegos semifinales 2026

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Jueves 11 de junio. Barcelona vs La Laguna Tenerife / Inicio 2:00 vía treaming meridiano.net

Viernes 12 de junio. Baskonia vs Joventut / Inicio 2:00p.m.

Posibles fechas de la final 2026

Si las semifinales acaban el 14 de junio (ambas en tres partidos):

Jueves 18 - 1º Partido

1º Partido Sábado 20 - 2º Partido

2º Partido Lunes 22 - 3º Partido

3º Partido Miércoles 24 - 4º Partido (De ser necesario)

4º Partido (De ser necesario) Sábado 27 - 5º Partido (De ser necesario)

Si las semifinales culminan después del 14 de junio (al menos una se va a cuatro partidos):

Sábado 20 - 1º Partido

1º Partido Lunes 22 - 2º Partido

2º Partido Miércoles 24 - 3º Partido

3º Partido Viernes 26 - 4º Partido (De ser necesario)

4º Partido (De ser necesario) Domingo 28 - 5º Partido (De ser necesario)

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