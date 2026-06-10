Stephen A. Smith responde a Donald Trump tras declaraciones luego del Juego 3 de las Finales de la NBA

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Lo que comenzó como el análisis deportivo de una dolorosa derrota en el Madison Square Garden ha escalado hasta convertirse en el último gran enfrentamiento de la cultura pop y la política estadounidense. El analista estrella de ESPN, Stephen A. Smith, ha respondido de forma implacable a Donald Trump, llevando la tensión de las Finales de la NBA a un terreno sumamente personal.

La disputa original giraba en torno a si el polémico presentador culpaba al exmandatario y exanfitrión de The Apprentice por la caída de los Knicks en casa durante el Juego 3 de las Finales. Sin embargo, tras los comentarios cruzados, Smith decidió contraatacar sin guardarse nada, apuntando directamente al comportamiento de Trump.

"Estaba dormido": El contraataque de Smith

Durante su intervención televisiva, Stephen A. Smith no tuvo reparos en cuestionar la energía y el compromiso del magnate neoyorquino durante el trascendental encuentro, utilizando además la misma retórica que Trump suele emplear contra sus rivales políticos.

"No estaba despierto", disparó Smith de forma contundente. "Si era tan importante para ti estar allí, ¿por qué parecía que te estabas durmiendo? ¿Acaso no llamabas al expresidente Joe Biden 'Sleepy Joe' (Joe el Dormilón)? Bueno, ¿cómo deberíamos llamarte a ti ahora?".

Un duelo de narrativas en la Gran Manzana

Este nuevo choque subraya cómo las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs han trascendido el ámbito meramente deportivo, atrayendo la atención de las figuras más mediáticas del país. Para los analistas, la presencia de Trump en el Garden buscaba capitalizar el fervor de la ciudad de Nueva York, pero la estrecha derrota del equipo local y la feroz réplica de Smith han desviado los focos hacia un debate de tintes satíricos.

Hasta el momento, el equipo de Trump no ha emitido una respuesta oficial a las provocaciones del periodista de ESPN, pero en un ecosistema donde el deporte, la política y el entretenimiento se cruzan constantemente, este "dust-up" (altercado) promete seguir sumando capítulos a medida que la serie por el campeonato de la NBA avanza hacia su definición.