¡Hay Clásico Oriental! Guaiqueríes eliminó a Cocodrilos y jugará la Gran Final de la SPB ante Marinos

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El Parque Naciones Unidas fue el epicentro de un terremoto basquetbolístico que reescribió los libros de historia. En un electrizante y definitivo séptimo juego, Guaiqueríes de Margarita silenció el feudo capitalino al derrotar 86-83 a Cocodrilos de Caracas, sellando su pasaporte a la Gran Final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026. La hazaña insular cobró tintes épicos, pues no solo dejó en el camino al imponente Expreso Saurio, sino que destruyó un invicto histórico de 17 compromisos que los caraqueños mantenían en su fortaleza.

Con este triunfo de ribetes legendarios, la Tribu clasifica a la última instancia del torneo y revivirá el clásico más apasionante del oriente del país ante Marinos de Anzoátegui, una final icónica que no se disputaba desde hacía 35 años.

Drama, triples y una noche consagratoria en la capital

Desde el salto entre dos, el coliseo de El Paraíso se convirtió en una caldera. Cocodrilos golpeó primero comandado por la fuerza de Luis Colón (12 puntos) para llevarse el parcial inicial 21-17. Sin embargo, la estrategia del estratega Fernando Duró rindió frutos en el segundo cuarto: una implacable lluvia de seis triples despertó la artillería de Margarita, permitiéndoles voltear la pizarra e irse al descanso arriba 40-38.

En la segunda mitad, la producción insular alcanzó su clímax táctico y estiró la diferencia hasta por 13 unidades en el tercer cuarto (63-55). Aunque Cocodrilos tiró de casta en el cierre y se colocó a solo tres puntos con nueve segundos en el reloj, la puntería abandonó a Yohanner Sifontes en el triple final que habría forzado la prórroga. El base dominicano Gelvis Solano firmó una actuación colosal y monumental para Guaiqueríes al registrar 30 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, escoltado por el oportunismo de James Reese con 22 tantos. Por los saurios, el esfuerzo al borde del triple-doble de Luis Montero (20 cartones, 9 capturas y 8 habilitaciones) fue insuficiente ante el destino verde.

Todo listo para el inicio de la batalla por el título

La mesa está servida para el primer asalto de esta electrizante serie final. La acción arrancará formalmente este jueves 11 de junio a las 7:30 PM en el Guaiqueríes Arena de Margarita, escenario donde la Tribu buscará aprovechar el calor de su fanaticada para pegar primero, mientras que el "Acorazado Oriental" intentará robar la localía desde el pitazo inicial.

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