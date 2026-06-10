El Knicks-Spurs registra la mayor audiencia desde 2018

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La expectación por las Finales de la NBA ha alcanzado su punto más álgido en casi una década. El segundo enfrentamiento de la serie entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs no solo cumplió con las expectativas en la cancha, sino que arrasó por completo en las pantallas, consolidándose como el Juego 2 más visto de las Finales desde el año 2018.

El choque de estilos entre el fervor de la "Gran Manzana" y la dinastía tejana mantuvo a millones de aficionados al borde de sus asientos. Según los datos oficiales de audiencia, la transmisión alcanzó un pico máximo de 19.4 millones de espectadores durante los momentos más intensos del encuentro.

Para poner estas cifras en perspectiva, la NBA no registraba un impacto televisivo de esta magnitud en un segundo partido de la serie por el campeonato desde la época en la que LeBron James y Cleveland dominaban la escena televisiva.

Los factores del éxito

Este repunte masivo en los niveles de audiencia se atribuye a varios factores clave:

El mercado de Nueva York: El regreso de los Knicks a la máxima cita del baloncesto tras décadas de sequía ha despertado a uno de los mercados mediáticos más grandes e influyentes del mundo.

El factor estrella: La presencia de las grandes figuras de ambos equipos, que combinan el talento generacional de San Antonio con la garra neoyorquina.

Narrativa cinematográfica: Una rivalidad cruzada que ha capturado la atención tanto de los aficionados casuales como de los puristas del deporte.

Con la serie apenas comenzando y las audiencias en una trayectoria ascendente, los ejecutivos de la televisión y la propia NBA ya frotan sus manos. Si la tendencia continúa y la serie se extiende, estas Finales podrían pasar a la historia no solo por lo deportivo, sino por reescribir los libros de récords de la televisión moderna.