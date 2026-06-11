Nunca ante visto en la NBA: San Antonio Spurs pasa a la historia con desastroso registro

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San Antonio Spurs pasó de igualar las Finales de la NBA 2026 y recuperar la localía a sufrir una de las peores derrotas en su historia, siendo remontados en los minutos finales (107x106) ante New York Knicks, que quedaron a ley de una victoria de coronarse campeones en el mejor baloncesto del mundo.

Los tejanos protagonizaron un hecho sin precedentes en la historia de la NBA al convertirse en el único equipo que ha logrado anotar al menos 76 puntos en la primera mitad de un partido y, al mismo tiempo, quedarse con 30 puntos o menos en toda la segunda mitad. La peculiar estadística abarca tanto encuentros de temporada regular como de playoffs, lo que resalta aún más lo extraordinario del registro.

El dato refleja un contraste extremo entre dos mitades completamente opuestas. Después de una primera parte dominante a nivel ofensivo, los Spurs sufrieron un desplome histórico en la producción de puntos tras el descanso, algo que nunca había ocurrido en más de siete décadas de historia de la liga, de acuerdo con el reporte de OptaSTATS.