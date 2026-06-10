La NBA perdona a Victor Wembanyama: no habrá sanción por el altercado con Jalen Brunson

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La NBA determinó que no sancionará de forma retroactiva al pívot francés Victor Wembanyama con una falta flagrante. Esto surge tras el polémico empujón que el jugador le propinó al base de los New York Knicks, Jalen Brunson. El roce ocurrió durante la intensidad del tercer partido de las Finales.

Con este anuncio, la liga cierra el debate sobre un castigo mayor que mantenía en vilo a San Antonio.

Al borde de la suspensión

Este veredicto representa un enorme alivio para los Spurs de cara al crucial cuarto enfrentamiento de la serie. Actualmente, Wembanyama acumula dos puntos por faltas flagrantes en la presente postemporada. Su penalidad previa se originó tras propinarle un codazo a Naz Reid, de los Minnesota Timberwolves, en las semifinales del Oeste.

Cabe recordar que el reglamento de la NBA estipula una suspensión automática de un partido al sumar cuatro puntos.

El altercado en la duela

La polémica acción se desarrolló el lunes, cuando Wembanyama apartó bruscamente a Brunson, enviándolo directo al tabloncillo. El jugador de Nueva York se reincorporó de inmediato para encarar al gigante, quien simplemente le restó importancia mientras continuaba la jugada. Monty McCutchen, director de desarrollo de árbitros, admitió en ESPN que los oficiales omitieron señalar una falta común.

Sin embargo, aclaró que el contacto no cumplía con los criterios concluyentes para elevarse a flagrante tras la revisión.

Tensión máxima en las Finales

A pesar del momento de alta tensión, los Spurs lograron imponerse en ese reñido encuentro con un marcador de 115-111. No obstante, los Knicks mantienen la ventaja en el panorama general de las Finales de la NBA, liderando la serie 2-1. La hostilidad entre ambos planteles es evidente y el altercado dejó los ánimos caldeados para los próximos duelos. Al ser cuestionado sobre el incidente por la prensa, Brunson fue tajante y muy breve: "Lo que viste es lo que viste".