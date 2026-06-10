Los jóvenes de los Spurs rompen el récord histórico de puntos en unos Playoffs

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La reconstrucción de los San Antonio Spurs no solo ha dado frutos antes de lo esperado con su presencia en las Finales de la NBA, sino que está rompiendo los libros de historia del baloncesto profesional. En una estadística que demuestra el impacto inmediato de su camada de talento emergente, se confirmó que los jugadores de la franquicia de 25 años o menos han anotado 1,719 puntos en la actual postemporada.

Esta asombrosa cifra oficial representa la mayor cantidad de puntos combinados por jugadores de esa edad o menores para un solo equipo en una sola campaña de playoffs en toda la historia de la NBA.

Una revolución liderada por la juventud

A diferencia de otros equipos que dependen exclusivamente de veteranos curtidos en mil batallas para afrontar la presión de los playoffs, los Spurs han entregado las llaves del equipo a sus piezas del futuro, y estas han respondido con creces en el escenario más grande del mundo.

El ataque de San Antonio en esta histórica carrera final ha estado sostenido por nombres que apenas están comenzando sus carreras profesionales:

Victor Wembanyama (22 años): El pívot francés ha sido el faro del equipo en ambos lados de la cancha, firmando una postemporada dominante a su corta edad.

Stephon Castle (21 años) y Dylan Harper (20 años): Los novatos no han mostrado complejos ni miedo escénico, aportando valiosos puntos viniendo desde el banquillo o asumiendo la titularidad.

Devin Vassell y Julian Champagnie (ambos de 25 años): Han aportado la dosis de consistencia perimetral y madurez necesaria para los momentos de máxima tensión.

La marca de los 1,719 puntos seguirá aumentando a medida que avance la serie por el campeonato contra los New York Knicks. Gane o pierda las Finales, el proyecto de San Antonio ya ha enviado un mensaje de advertencia al resto de la NBA: el presente les pertenece, y el futuro también.