MLB: Seth Lugo protagonista fuerte susto en Kauffman Stadium

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​El as de la rotación de los Reales de Kansas City, Seth Lugo, protagonizó un momento de extrema tensión durante el encuentro de este jueves, tras ser golpeado directamente en la frente por una línea a 106.6 millas por hora conectada por el jardinero de los Mets de Nueva York, Brandon Nimmo.

​El impacto silenció por completo a los aficionados presentes en el estadio. Tras el violento golpe, Nimmo corrió de inmediato hacia el montículo para verificar el estado de salud de Lugo. Ambos peloteros comparten una relación cercana, luego de haber sido compañeros de equipo en la organización de los Mets de Nueva York durante el periodo de 2016 a 2022.

​El parte médico preliminar en el terreno

​El lanzador puertorriqueño logró levantarse rápidamente por sus propios medios, lo que generó un primer alivio entre el cuerpo técnico y los aficionados. Sin embargo, el personal médico de los Reales ingresó de inmediato al terreno de juego para evaluar la situación.

El cuerpo técnico detectaron una inflamación de tamaño considerable en la frente del serpentinero, por lo que se determinó de forma preventiva su salida inmediata del compromiso. Lugo abandonó el diamante caminando por su propio pie para someterse a exámenes médicos más exhaustivos en los vestidores. Hasta el momento del incidente, el derecho registraba una labor de tres entradas y un tercio, en las que había permitido tres imparables, otorgado una base por bolas y recetado dos ponches. El lanzador diestro Mason Black ingresó al encuentro en su sustitución.