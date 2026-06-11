MLB: Esta es la condición de Aroldis Chapman para regresar a los Yankees

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Las posibilidades de un regreso de Aroldis Chapman a los New York Yankees han vuelto a ocupar titulares en el mundo del béisbol en este 2026. El experimentado relevista cubano dejó una declaración que rápidamente generó repercusión entre aficionados y analistas de las Grandes Ligas.

Según informó el periodista Enrique Rojas, el lanzador de 38 años aseguró que necesitaría recibir una disculpa por parte de Brian Cashman (gerente de los Yankees) para considerar seriamente un retorno a la organización neoyorquina, si se da un cambio a través de los Medias Rojas de Boston.

Aroldis Chapman – Yankees

Sus palabras han reavivado el debate sobre la relación que mantuvo con la directiva durante la etapa final de su paso por el equipo. La afirmación de Chapman no pasó desapercibida debido al peso que tienen tanto su figura como la de Cashman dentro de la historia reciente de los Yankees.

El relevista, conocido por su poderosa recta y por haber sido uno de los cerradores más dominantes de su generación, parece mantener recuerdos que todavía influyen en su percepción sobre un posible regreso al Bronx.

Por ahora, no existe información sobre una respuesta oficial de Cashman o de la organización respecto a las declaraciones del jugador.

Finalmente, el futuro de Aroldis Chapman sigue abierto y más aún si los Red Sox deciden tomar la postura de vendedores de cara a la fecha límite en la Major League Baseball.