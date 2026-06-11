MLB: Tarik Skubal regresa en tiempo récord con Detroit tras su operación

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La espera terminó mucho antes de lo que muchos imaginaban en Detroit. Tarik Skubal volverá a subir al montículo este sábado 13 de junio en Cleveland para enfrentar a los Guardians, una noticia que ha generado optimismo dentro de su organización y sorpresa entre los seguidores de las Grandes Ligas, y no es para menos.

El zurdo de 28 años, considerado uno de los mejores lanzadores del deporte en la actualidad, había quedado fuera de acción tras someterse a una intervención quirúrgica para extraer un cuerpo suelto de su codo izquierdo el pasado mes de mayo.

Tarik Skubal - MLB

Lo más llamativo de su regreso es el tiempo transcurrido desde la operación. Apenas han pasado 38 días desde que fue intervenido, un plazo que para muchos especialistas parecía demasiado corto para volver a competir al máximo nivel.

Sin embargo, Skubal completó con éxito todas las etapas de su rehabilitación y recibió el visto bueno del cuerpo médico para regresar a la rotación.

Durante las últimas semanas, el ganador de dos Cy Young mostró avances constantes en sus sesiones de entrenamiento y respondió positivamente a las pruebas realizadas antes de recibir la autorización definitiva.

Más allá del impacto deportivo inmediato, la noticia también destaca por la capacidad de Skubal y los nuevos procedimientos que se utilizaron para su recuperación. No es habitual ver a un lanzador regresar tan rápido después de una intervención en el codo, especialmente cuando se trata de una articulación tan delicada para cualquier pitcher profesional.

Finalmente, ahora todas las miradas estarán puestas en Cleveland. El sábado marcará el inicio de un nuevo capítulo para Tarik Skubal, quien buscará demostrar que está listo para volver a los rankings más altos entre los lanzadores.