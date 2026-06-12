Precaución máxima: Roberts explica la repentina salida de Ohtani

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Shohei Ohtani encendió las alarmas el jueves por la noche durante la victoria de los Dodgers por 8-6 sobre Pittsburgh. El estelar jugador tuvo que abandonar el diamante en la parte alta de la séptima entrada. Fue sustituido por el emergente Santiago Espinal debido a una repentina inflamación en su rodilla izquierda. Hasta ese momento, el japonés había brillado embasándose en sus cuatro apariciones.

La postura de Dave Roberts

Frente a la preocupación generalizada, el mánager Dave Roberts decidió restar gravedad a la situación médica de su jugador. Explicó que Ohtani no le había reportado ninguna molestia articular hasta la sexta entrada del encuentro.

"Simplemente queríamos ser prudentes y no forzarlo", puntualizó el experimentado piloto de Los Ángeles.

La decisión fue estrictamente preventiva para evitar complicaciones mayores.

Evaluación y tiempo de recuperación

Roberts detalló que el cuerpo médico evaluó de inmediato el dolor que el pelotero sentía detrás de la rodilla.

"No le vi sentido a arriesgarlo", aseguró el estratega al justificar el rápido movimiento en su alineación.

De cara al futuro inmediato, el mánager se mostró bastante positivo sobre los tiempos de recuperación de su máxima figura. Confía en que el actual MVP no requerirá ingresar a la lista de lesionados.

Impacto estadístico y la serie en Chicago

La salud de Ohtani es vital para el equipo, pues ostenta un asombroso récord de 6-2 como lanzador y batea para .305. Roberts espera contar con estos imponentes números para la serie contra los White Sox en Chicago.

"Tengo buenas sensaciones de que estará ahí mañana, pero veremos cómo evoluciona tras el viaje", concluyó.

La jornada también dejó la baja menor del abridor Justin Wrobleski por una contusión.