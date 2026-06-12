MLB: Shohei Ohtani abandona el juego y enciende las alarmas

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El astro japonés de los Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani, abandonó el encuentro de este jueves contra los Piratas de Pittsburgh debido a una inflamación en la rodilla izquierda. La salida del pelotero se produjo en la séptima entrada, generando preocupación inmediata en el entorno de las Grandes Ligas debido a los antecedentes médicos del jugador en esa misma articulación.

Una salida inesperada en pleno éxito ofensivo

Ohtani firmó una actuación destacada antes de ser retirado del compromiso que los Dodgers terminaron ganando por 8-6. El jugador de 31 años conectó un cuadrangular por segundo partido consecutivo, registrando una marca perfecta al bate de 2-2, con dos bases por bolas y dos carreras anotadas.

La sustitución por un bateador emergente en el séptimo episodio tomó por sorpresa a los aficionados, evidenciando de inmediato que existía un contratiempo físico. La articulación afectada es la misma que requirió una intervención quirúrgica en el año 2019, factor por el cual el cuerpo técnico decidió actuar con extrema precaución.

El reporte oficial de Dave Roberts tras el juego

Las dudas sobre la gravedad del percance comenzaron a despejarse al finalizar el encuentro. El mánager de la franquicia angelina, Dave Roberts, ofreció declaraciones a los medios de comunicación para calmar la situación y actualizar el estado de su jugador estrella.

Optimismo de cara a la jornada del viernes

Roberts afirmó que su nivel de preocupación respecto a la lesión es bajo. El estratega señaló que existen altas probabilidades de que el pelotero de 31 años pueda estar disponible para el compromiso programado para este viernes, descartando en primera instancia un escenario de gravedad.