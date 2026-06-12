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MLB: Mira los resultados en la jornada de este jueves, 11 de junio

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Meridiano

Viernes, 12 de junio de 2026 a las 05:29 am

El duelo entre Bravos de Atlanta y Medias Blancas fue pospuesto 

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Aunque todas las miradas estuvieron enfocadas en lo que estuvo relacionado a la apertura del Mundial de fútbol 2026, las Grandes Ligas no pararon y por lo tanto, es importante que estés al tanto de cómo quedaron los resultados en la jornada de ayer.

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El choque entre los Bravos de Atlanta y los Medias Blancas de Chicago, donde iba a lanzar el venezolano Martín Pérez fue pospuesto debido a las malas condiciones climáticas.

Resultados de la MLB:

- Cascabeles de Arizona 0-2 Marlins de Miami 

- Mellizos de Minnesota 0-11 Tigres de Detroit 

- Cardenales de San Luis 4-5 Mets de Nueva York 

- Rangers de Texas 4-2 Reaies de Kansas City 

- Cachorros de Chicago 9-3 Rockies de Colorado 

- Dodgers de Los Angeles 8-6 Piratas de Pittsburgh 

- Marineros de Seattle 5-7 Orioles de Baltimore.

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