MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los resultados de este jueves, 11 de junio

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Una nueva jornada del beisbol de las Grandes Ligas se llevó a cabo este jueves, 11 de junio, en varías plazas y por lo tanto,bes importante cómo se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados.

El único movimiento llamativo ocurrió en la división Central, donde Cachorros de Chicago igualó a Piratas de Pittsburgh, aprovechando su revés.

Así se pone la tabla de posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

Rays de Tampa Bay (40-25) Yankees de Nueva York (41-26) Azulejos de Toronto (33-36) Orioles de Baltimore (33-37) Medias Rojas de Boston (27-39).

División Central:

Medias Blancas de Chicago (36-31) Guardianes de Cleveland (37-33) Mellizos de Minnesota (31-39) Tigres de Detroit (29-40). Reales de Kansas City (28-41).

División Oeste:

Marineros de Seattle (36-34) Rangers de Texas (34-34) Atléticos de Oakland (33-35) Astros de Houston (31-39) Angelinos de Anaheim (27-42).

Mira cómo están las posiciones en ella Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (45-23) Phillies de Philadelphia (37-31) Nacionales de Washington (35-34) Marlins de Miami (34-35) Mets de Nueva York (30-38).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (41-25) Cardenales de San Luis (37-29) Piratas de Pittsburgh (35-34) Cachorros de Chicago (35-34) Rojos de Cincinnati (32-35).

División Oeste: