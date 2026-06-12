MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras los resultados de este jueves, 11 de junio

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Una nueva jornada del beisbol de las Grandes Ligas se llevó a cabo este jueves, 11 de junio, en varías plazas y por lo tanto,bes importante cómo se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados.
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El único movimiento llamativo ocurrió en la división Central, donde Cachorros de Chicago igualó a Piratas de Pittsburgh, aprovechando su revés.
Así se pone la tabla de posiciones en el nuevo circuito:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (40-25)
- Yankees de Nueva York (41-26)
- Azulejos de Toronto (33-36)
- Orioles de Baltimore (33-37)
- Medias Rojas de Boston (27-39).
División Central:
- Medias Blancas de Chicago (36-31)
- Guardianes de Cleveland (37-33)
- Mellizos de Minnesota (31-39)
- Tigres de Detroit (29-40).
- Reales de Kansas City (28-41).
División Oeste:
- Marineros de Seattle (36-34)
- Rangers de Texas (34-34)
- Atléticos de Oakland (33-35)
- Astros de Houston (31-39)
- Angelinos de Anaheim (27-42).
Mira cómo están las posiciones en ella Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (45-23)
- Phillies de Philadelphia (37-31)
- Nacionales de Washington (35-34)
- Marlins de Miami (34-35)
- Mets de Nueva York (30-38).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (41-25)
- Cardenales de San Luis (37-29)
- Piratas de Pittsburgh (35-34)
- Cachorros de Chicago (35-34)
- Rojos de Cincinnati (32-35).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (44-25)
- Padres de San Diego (35-32)
- Cascabeles de Arizona (34-34)
- Gigantes de San Francisco (28-41)
- Rockies de Colorado (26-43).
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