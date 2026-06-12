MLB: Dodgers en busca de una marca histórica de hace 50 años

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Dodgers de Los Ángeles está siendo una de las máquinas más explosivas de Grandes Ligas 2026. El equipo angelino está en un gran estado de forma a nivel ofensivo y de pitcheo. De hecho, está acechando una marca histórica de la organización que no se ve en más de 50 años.

Dodgers se han consolidado como el equipo más equilibrado de todo el béisbol. Su ofensiva lidera las mayores con un .789 de OPS, mientras que su cuerpo de lanzadores es dominante, registrando el mejor OPS permitido de la liga con .628, cifras que reflejan su superioridad en 2026.

Lo verdaderamente impresionante es el peso de la historia que acompaña a estos números. Ninguna franquicia ha logrado cerrar una campaña liderando Las Mayores en ambas categorías simultáneamente desde que Dodgers impusieron ese estándar de excelencia en 1974.

Dave Roberts explica la repentina salida de Shohei Ohtani

Shohei Ohtani salió del juego por una repentina inflamación en su rodilla izquierda; esto durante el triunfo 8-6 de Dodgers de Los Ángeles contra Piratas de Pittsburgh. Un movimiento de precaución para evitar un mal mayor a lo largo de la temporada 2026.

Dave Roberts decidió restar gravedad a la situación médica de su jugador. Explicó que Ohtani no le había reportado ninguna molestia articular hasta la sexta entrada del encuentro: "Simplemente queríamos ser prudentes y no forzarlo. No le vi sentido arriesgarlo".

Números de Dodgers de Los Ángeles en Grandes Ligas 2026

Dodgers de Los Ángeles es uno de los mejores equipos de Grandes Ligas en 2026. Los angelinos pelean incluso con Bravos de Atlanta por los mejores registros de la temporada. En esa línea, habrá una pelea extensa e intensa durante todo el año.

Números de Dodgers en ofensiva y pitcheo en 2026: