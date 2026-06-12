MLB: Mike Trout y el movimiento que haría temblar a Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Mike Trout es uno de los jugadores más importantes de los últimos años en Grandes Ligas. El jugador tres veces MVP de Liga Americana podría estar involucrado en un intercambio; en un movimiento que haría temblar a los equipos contendientes por la Serie Mundial en 2026.

Trout está registrando buenos números en la temporada 2026 con Angels de Los Ángeles. Eso sí, en lo que va de junio está siendo un desastre con 4 hits, 14 ponches y 34 turnos. Un registro que preocupa por su ritmo, aunque no a todos los equipos de Las Mayores.

Phillies de Philadelphia podrían tener un interés real en intercambiar a Mike por Gage Wood y Justin Crawford. Peloteros con mucha proyección para ver a Trout junto a Kyle Schwarber y Bryce Harper en un equipo que aspira a ganar la Serie Mundial en la temporada.

Mike Trout: ¿Cómo encaja el pelotero en el lineup de Phillies?

La llegada de Mike Trout no solo sería una mejora, sino una pieza clave ofensiva en Phillies de Philadelphia. Su capacidad para embasarse y su poder de extrabase lo convierten en el complemento perfecto para proteger a Bryce Harper en los próximos años en Grandes Ligas.

La versatilidad de Trout permitiría colocar su poder precisamente delante de Kyle Schwarber, creando un efecto dominó que potenciaría la producción de carreras del equipo. Con Trout en circulación y Schwarber al bate: Phillies contarían con una amenaza en cada turno al bate.

Este encaje táctico transformaría la dinámica del lineup de Don Mattingly, otorgándole una profundidad que pocos equipos pueden igualar en la actualidad. Al integrar a una mega estrella de la talla de Mike, el equipo estaría adquiriendo a un jugar probado y clave para ganar.

Números de Mike Trout con Angels en 2026

Mike Trout está teniendo una temporada 2026 de altibajos en Grandes Ligas. El pelotero de 34 años no pasa por su mejor estado de forma actual, pero si registra buenos números para ser clave con Angels de Los Ángeles. Eso sí, con otro club podría explotar su potencial.

Números de Trout en 2026:

- 68 juegos, 241 turnos, 50 anotadas, 54 hits, 10 dobles, 15 jonrones, 32 impulsadas, 63 boletos, 75 ponches, 6 bases robadas, .224 PRO, .391 OBP, .452 SLG, .843 OPS