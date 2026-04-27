Mike Trout hace historia en Kansas City: nuevo rey de extrabases y juegos en los Angels

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El Kauffman Stadium fue testigo este domingo de una nueva página dorada en la carrera de Mike Trout. La superestrella de los Angels de Los Ángeles no solo exhibió su poder característico al despachar su noveno cuadrangular de la campaña ante los Reales de Kansas City, sino que utilizó ese batazo para inscribir su nombre en la cima de los registros históricos de la franquicia.

Con esta actuación, Trout superó hitos que pertenecían a figuras emblemáticas del club, consolidando su estatus como el jugador más importante en la historia de la organización californiana.

El momento del estacazo

La acción estalló temprano en la parte alta de la primera entrada. Con el marcador aún sin estrenar, un corredor en la inicial y sin outs en la pizarra, Trout se plantó en la caja de bateo para enfrentar al derecho Seth Lugo.

En cuenta de una bola sin strikes, Lugo cometió el error de dejar un cutter de 88 millas por hora en el corazón del plato. Trout, con un swing compacto y explosivo, castigó la esférica enviándola a lo más profundo entre los jardines izquierdo y central. Según las métricas de Statcast (MLB), el tablazo abandonó el madero a una velocidad de 100 millas por hora y alcanzó una distancia de 381 pies.

Un legado que supera a las leyendas

Este compromiso fue mucho más que un simple juego de temporada regular para el tres veces MVP. Al saltar al terreno, Trout alcanzó los 1,367 juegos defendiendo el jardín central, superando la marca histórica de la organización.

Además, con su conexión de cuatro esquinas, llegó a los 797 extrabases, superando el récord de la franquicia que ostentaba el recordado Garret Anderson. Estos números elevan a Trout a un nivel de exclusividad estadística difícil de igualar, reafirmando su lealtad a un equipo donde ha pasado sus 16 temporadas como profesional.

Radiografía de una campaña de poder

A pesar de que su promedio de bateo se sitúa actualmente en .232, la capacidad de Trout para generar carreras y embasarse sigue siendo élite. Su disciplina en el plato se refleja en sus 29 boletos negociados, lo que eleva su porcentaje de embasado (OBP) a un sólido .415.

Estadísticas de Mike Trout en 2026:

Jonrones: 9 (líder del equipo)

Impulsadas: 20

Anotadas: 26

Slugging: .545

A sus 34 años, y con una línea vitalicia que ya presume 413 cuadrangulares y 1,038 remolcadas, Mike Trout continúa desafiando los límites del juego, demostrando que, aunque los récords cambien de manos, su impacto en el diamante permanece intacto.