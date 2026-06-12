MLB: Estos son los equipos con mayor asistencia que están fuera de postemporada

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas ha dejado múltiples historias dentro y fuera del terreno de juego. Aunque la lucha por los puestos de playoffs suele concentrar la atención de los aficionados, varios equipos que actualmente no figuran en la zona de postemporada continúan demostrando un enorme poder de atraer a sus seguidores al estadio.

Lejos de depender únicamente de los resultados deportivos, algunas franquicias mantienen una conexión especial con sus seguidores. La fidelidad de sus fanáticos se refleja semana tras semana en las tribunas, donde miles de personas siguen respaldando a sus equipos pese a no ocupar posiciones privilegiadas en la tabla en sus diferentes divisiones.

Asistencias - MLB

Según datos suministrados por el periodista Enrique Rojas, los Toronto Blue Jays encabezan la lista de equipos fuera de puestos de playoffs con mayor promedio de asistencia durante la campaña 2026. La organización canadiense registra una impresionante media de 40,379 espectadores por juego, una cifra que confirma el sólido respaldo de su afición y el atractivo que sigue generando el club en cada presentación como local.

En la segunda posición aparecen los San Francisco Giants, quienes promedian 37,327 asistentes por encuentro. Muy cerca se encuentran los New York Mets con 36,398 aficionados por juego, manteniéndose como una de las franquicias más seguidas de todo el béisbol a pesar de no estar actualmente en zona de clasificación.

El cuarto lugar corresponde a los Chicago Cubs, que registran una asistencia promedio de 34,529 personas. La histórica franquicia continúa llenando las gradas gracias a una base de seguidores que se mantiene entre las más apasionadas de las Grandes Ligas.

Los Boston Red Sox también figuran en el listado con una media de 34,252 asistentes por compromiso. A ellos se suman los Los Angeles Angels, que alcanzan los 33,102 espectadores por partido, mientras que los Houston Astros completan el grupo con un promedio de 30,767 fanáticos.

Finalmente, estas cifras demuestran que el éxito comercial y la capacidad de convocatoria no siempre están ligados a la clasificación y los mercados que tienen en MLB cada equipo.