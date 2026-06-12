MLB: Dodgers no se alarman con lesión de Shohei Ohtani

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El astro japonés de los Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani, generó preocupación el pasado jueves tras abandonar el encuentro frente a los Piratas de Pittsburgh debido a una inflamación en la rodilla izquierda. Sin embargo, los reportes más recientes del cuerpo técnico traen tranquilidad a la organización.

Dave Roberts descarta una lesión de gravedad en la rodilla de Ohtani

El manejador de los Dodgers, Dave Roberts, calificó la situación médica del jugador de 31 años con un nivel de preocupación bajo. Ohtani dejó el compromiso en la séptima entrada del juego que Los Angeles terminó ganando con una pizarra de 8-6, una decisión que se tomó principalmente por precaución tras detectar la molestia física.

Roberts atendió a los medios de comunicación tras el juego para aclarar el estado de su jugador estrella. El estratega afirmó que las sensaciones generales son positivas y que existen altas probabilidades de que el pelotero japonés no requiera tiempo de recuperación en la lista de lesionados.

El plan de los Dodgers para el compromiso frente a Chicago

De acuerdo con un reporte del periodista Jack Harris para el California Post, el cuerpo técnico de Los Angeles tiene la intención de incluir a Shohei Ohtani en la alineación titular para el enfrentamiento de este viernes contra los Medias Blancas de Chicago. La evolución de la inflamación durante las últimas horas determinará su participación definitiva en el encuentro.