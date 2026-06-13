MLB: Eduardo Rodríguez, a un paso de alcanzar las 100 victorias en Grandes Ligas

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El lanzador zurdo Eduardo Rodríguez está a punto de inscribir su nombre en los libros de historia del béisbol. El actual serpentinero de los Cascabeles de Arizona buscará su anhelada victoria número 100 en las Grandes Ligas.

Este importante triunfo podría concretarse durante su próxima apertura programada frente a los Angelinos de Los Ángeles. De lograr salir airoso en este compromiso, se convertirá en apenas el noveno pelotero venezolano en alcanzar esta prestigiosa cifra redonda.

Su recorrido en Las Mayores

Con 11 años de experiencia al máximo nivel, el camino del criollo ha estado marcado por la constancia. Comenzó su andar con los Medias Rojas de Boston, franquicia con la que debutó y cosechó un total de 64 triunfos.

Posteriormente, el siniestro vistió el uniforme de los Tigres de Detroit durante dos campañas, sumando 18 lauros más a su cuenta personal. Su llegada a la organización de Arizona en 2024 le ha permitido acumular 17 victorias adicionales para rozar la anhelada centena.

En la mira de Wilson Álvarez

El impacto de Rodríguez entre los lanzadores de su país es innegable y su ascenso estadístico parece no tener freno. Al conseguir su inminente victoria 100, quedará muy cerca de alcanzar al mítico zurdo zuliano Wilson Álvarez.

Con solo sumar cuatro triunfos más a partir de ahora, Eduardo desplazará a Álvarez, quien ostenta 102 juegos ganados. Esto le permitiría adueñarse en solitario del séptimo lugar histórico entre los abridores más ganadores nacidos en Venezuela.

Una campaña inolvidable

A lo largo de su sólida trayectoria, el año 2019 se mantiene como su indudable cúspide de rendimiento sobre el montículo. En aquella temporada defendiendo los colores de Boston, el zurdo dejó un impresionante récord de 19 victorias y solo seis derrotas.

Durante ese año, Rodríguez superó la barrera de las 200 entradas lanzadas, registró una efectividad de 3.81 y abanicó a 213 bateadores. Su dominio y consistencia fueron tan notables que terminó en el sexto lugar de las votaciones al premio Cy Young de la Liga Americana.