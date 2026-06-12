Duro golpe para los Phillies: Adolis García a la lista de lesionados de 60 días

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Los Phillies de Filadelfia sufrieron una baja sensible de cara a su reciente serie contra los Brewers. El jardinero derecho Adolis García fue colocado en la lista de lesionados de 60 días, obligando al equipo a realizar una rápida reestructuración de su plantilla.

Los exámenes médicos revelaron que el jugador sufrió un desgarro en el músculo dorsal ancho derecho. Esta noticia confirma los peores temores del equipo tras evaluar las molestias que el pelotero presentó a mitad de semana.

El momento de la lesión

El percance ocurrió durante el último juego de la serie del miércoles frente a los Blue Jays en Toronto. García intentó retirar en el plato a George Springer tras un elevado de sacrificio, pero inmediatamente después del lanzamiento se sujetó el hombro con evidentes muestras de dolor.

La lesión llega en un momento sumamente frustrante para el pelotero. Tras firmar un contrato de un año y 10 millones de dólares en la temporada baja, estaba luchando por encontrar su mejor ritmo ofensivo en el plato.

Aunque promediaba apenas .195 con un OPS de .599, había mostrado destellos de recuperación conectando tres de sus siete jonrones en la última semana. Pese a las dificultades con el madero, su defensa y la potencia de su brazo seguían siendo impecables.

Movimientos de emergencia

Ante la certeza de perder a su estrella defensiva por un tiempo considerable, la gerencia reaccionó rápido. Los Phillies adquirieron al veterano Derek Hill, proveniente de los White Sox, y subieron al primer equipo al prometedor prospecto Gabriel Rincones Jr.

La crisis en los jardines se agravó por otros factores externos. El también guardabosques Steward Berroa ingresó a la lista de paternidad, limitando aún más las opciones del mánager para armar su alineación titular diaria.

A esto se sumó la trágica noticia sobre Johan Rojas. El mismo día que García se lesionó, se anunció que Rojas —quien estaba por terminar una suspensión por dopaje— requerirá cirugía de codo y se perderá el resto de la temporada.

Opciones para cubrir la vacante

Aún no está claro cómo Filadelfia cubrirá el enorme vacío que deja Adolis en el jardín derecho. Sin embargo, todo apunta a que utilizarán un sistema de rotación aprovechando las fortalezas de sus nuevas incorporaciones.

Derek Hill, un veterano diestro de 30 años, aporta solidez ofensiva enfrentando a lanzadores zurdos. Por su parte, Gabriel Rincones Jr., de perfil zurdo y catalogado como el sexto mejor prospecto del equipo, ha demostrado gran poder frente a lanzadores diestros.

Además, la versatilidad de Hill le permitiría ver acción en el jardín central para darle descanso al novato Justin Crawford, quien ha tenido un bajón ofensivo. Estas piezas serán vitales para mantener a flote al equipo mientras esperan la recuperación de García.