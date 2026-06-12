MLB: ¿Quién es el prospecto de Magallanes subido a Grandes Ligas por Filadelfia?

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Venezuela está a punto de tener un nuevo integrante en las Grandes Ligas. Este viernes 12 de junio, los Phillies de Filadelfia subieron a Las Mayores al jardinero criollo Gabriel Rincones Jr., quien tendrá la tarea de suplir a José Adolis García, quien sufrió una importante lesión en su músculo dorsal derecho, por lo que ha sido enviado a la lista de lesionados de 60 días.

De esta manera, el venezolano nacido en Boynton Beach, Florida, cumplirá el gran sueño de estar en el mejor beisbol del mundo a sus 25 años de edad, luego de atravesar un camino que ha estado lleno de particularidades que lo han llevado a ser uno de los prospectos más importantes de los Phillies, y de su equipo en Venezuela, los Navegantes del Magallanes.

Gabriel Rincones Jr., un magallanero en Filadelfia

Gabriel Rincones Jr. nació el 3 de marzo de 2001, en Florida, Estados Unidos, pero pasó gran parte de su niñez en Escocia, en donde soñaba con el beisbol. Este sueño lo impulsó a volver a Estados Unidos, y aunque en un principio llegó incluso a ser cortado por su equipo en high school, jamás bajó los brazos.

El prospecto hijo de padres venezolanos jugó en NCAA en 2022, con los Florida Atlantic Owls, equipo con el que bateó para .346 con 19 cuadrangulares en 58 juegos, lo que le valió para ser elegido en la tercera ronda del Draft de 2022 por los Phillies. Desde entonces, su ascenso ha sido sensacional.

Luego de par de años positivos entre Clase A y Doble A, y de firmar con Magallanes durante el proceso, Gabriel Rincones Jr. llegó a Triple A en 2025, en donde dejó .799 de OPS, gracias a sus 18 vuelacercas y 73 impulsadas en 119 compromisos.

Con este excelente desempeño, el venezolano se ganó ser considerado como el sexto mejor prospecto de los Phillies según MLB.com, y además, ahora hará su estreno en la Gran Carpa. Un camino realmente soñado.