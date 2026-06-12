MLB investiga a doctor de los Dodgers de Los Ángeles

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Las Grandes Ligas iniciaron una investigación formal que involucra al doctor Neal ElAttrache, reconocido cirujano ortopédico y médico principal de los Dodgers de Los Ángeles en la MLB y de los Rams de Los Ángeles en la NFL. El organismo busca determinar si el especialista ha colaborado en el uso de sustancias prohibidas con peloteros profesionales, tras revelarse su vinculación en el proceso de recuperación del peleador de la UFC, Conor McGregor.

La mira de las Mayores sobre Neal ElAttrache

El origen de la investigación radica en un informe publicado por The New York Times. El reporte señala que ElAttrache respaldó el uso terapéutico de sustancias para mejorar el rendimiento físico de McGregor, luego de que este sufriera una fractura en su pierna. Fuentes con conocimiento del caso ratificaron la información a The California Post, lo que encendió las alarmas en las oficinas de la MLB debido al estricto programa antidopaje que rige en el beisbol estadounidense.

Exenciones terapéuticas bajo sospecha

El propio ElAttrache confirmó que redactó una carta de apoyo para que McGregor obtuviera una exención por uso terapéutico. Este mecanismo permite a los atletas utilizar sustancias prohibidas bajo estricta justificación médica. Según el cirujano, la decisión se tomó después de que consultores externos determinaron que el tratamiento optimizaría la recuperación total del atleta de artes marciales mixtas.

La preocupación de la MLB se centra en comprobar si este método de trabajo se ha trasladado a los jugadores de las Grandes Ligas. Al ser ElAttrache una figura clave en la medicina deportiva de los Dodgers, el sindicato de jugadores y la directiva de la liga siguen de cerca los interrogatorios preliminares. Las políticas de la MLB prohíben de forma estricta cualquier facilitación de sustancias no autorizadas, independientemente de los fines médicos o de rehabilitación que se argumenten.