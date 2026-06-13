Aaron Boone responde a Aroldis Chapman: no habrá disculpas de los Yankees

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Aaron Boone, mánager de los Yankees de Nueva York, desestimó las recientes exigencias de Aroldis Chapman. El hoy cerrador de los Medias Rojas había condicionado un posible regreso al Bronx a recibir una disculpa formal del gerente general, Brian Cashman.

La firme postura del mánager

Al ser cuestionado sobre si la directiva neoyorquina le debía un perdón al lanzador, Boone fue categórico y respondió con un simple "No". El piloto defendió así su firme decisión de 2022, cuando excluyó al veterano del roster de postemporada.

El estratega enfatizó que la ausencia de Chapman en un entrenamiento obligatorio antes de la Serie Divisional fue determinante. "Al final, no estuvo presente. Tomé la decisión basándome en muchos factores y creí que era lo correcto para nuestro club", explicó Boone.

Una relación cordial pero estricta

Pese a la tensión evidente que generó aquel incidente, el piloto de los Yankees aseguró no guardarle ningún tipo de rencor al relevista. "Chappy se disculpó y, la verdad, para mí eso ya es cosa del pasado. Lo quiero mucho y mantengo una muy buena relación con él", confesó.

No obstante, Boone dejó claro que las acciones tenían consecuencias y reiteró que no se arrepiente de su veredicto. "Él no estuvo presente y decidí que no era lo mejor para él ni para el equipo que regresara en ese momento", sentenció el dirigente neoyorquino.

El choque de versiones

Toda esta polémica se remonta a las declaraciones de Cashman, quien en su momento calificó la ausencia de Chapman como un claro acto de "insubordinación". Por su parte, el experimentado lanzador zurdo siempre ha asegurado que contaba con permiso para ausentarse.

Fue esta profunda discrepancia la que motivó las recientes palabras del pelotero de 38 años sobre un eventual canje. "Lo que pasó, pasó, pero si ocurriera un intercambio, creo que alguien de esta organización debería disculparse primero", señaló Chapman avivando la controversia.

Un mercado de cambios tenso

La exigencia de una disculpa parece cerrar definitivamente las puertas a un regreso a los Yankees para este verano. De cara a la fecha límite de traspasos del 3 de agosto, el cubano será uno de los mejores relevistas disponibles en las Grandes Ligas.

Con Boston ocupando actualmente el último lugar de la División Este de la Liga Americana, la salida del lanzador parece inminente. Sin embargo, tras la contundente respuesta de Aaron Boone, todo indica que el destino del ocho veces All-Star estará muy lejos del Bronx.