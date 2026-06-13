MLB: Estos son los cinco ganadores para la jornada de este sábado 13 de junio

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de las Grandes Ligas continúa avanzando con una agenda repleta de encuentros importantes para las aspiraciones de cada franquicia y para el disfrute de cada fanático.

Este sábado 13 de junio presenta una cartelera interesante, con varios equipos buscando consolidar su posición en la tabla y mantener el impulso en una campaña que cada semana gana intensidad y que cada victoria adquiere mayor relevancia.

Las expectativas están puestas en varios enfrentamientos que podrían influir en la lucha por los primeros puestos. A partir del rendimiento mostrado en los últimos compromisos, algunos clubes parten con ventaja sobre sus rivales y aparecen como las principales opciones para quedarse con la victoria en la jornada.

Ganadores - MLB

Uno de los pronósticos más destacados apunta a los Guardianes de Cleveland en su duelo contra los Tigres de Detroit. Cleveland ha mostrado una mayor estabilidad en diferentes aspectos del juego y llega con argumentos suficientes para imponerse en un compromiso que promete ser disputado, en el que serán locales.

Otro de los equipos que genera confianza para este sábado son los Diamondbacks de Arizona. La novena de Phoenix enfrentará a los Rojos de Cincinnati con el objetivo de mantener su buen momento. Su capacidad ofensiva y la profundidad de su plantilla los convierten en favoritos para llevarse el triunfo.

En la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta aparecen como la opción más sólida frente a los Mets de Nueva York. Atlanta continúa demostrando por qué es considerado uno de los conjuntos más difíciles de vencer en lo que va de campaña, respaldado por una alineación que suele responder en los momentos decisivos a pesar de tener la ausencia del venezolano Ronald Acuña Jr.

Por su parte, los Rangers de Texas buscarán imponer condiciones ante los Medias Rojas de Boston. El conjunto texano ha encontrado regularidad en las últimas semanas y llega a este encuentro con la intención de prolongar su racha positiva de la mano del derecho Jacob deGrom.

Finalmente, los Athletics parten con ventaja en su enfrentamiento contra los Rockies de Colorado. Aunque ambos equipos han atravesado altibajos durante la temporada, Oakland ha mostrado señales de mejoría que lo colocan un paso por delante para este compromiso.