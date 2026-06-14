MLB: Martín Pérez dominó a placer a los Mets

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Martín Pérez volvió a demostrar su valía desde el montículo este sábado al guiar a los Bravos de Atlanta hacia la victoria con una apertura de alta calidad frente a los Mets de Nueva York. El experimentado lanzador zurdo de 35 años maniató a los bates metropolitanos durante los primeros cinco episodios, manteniendo el marcador en cero y mostrando un control absoluto de sus envíos.

Pérez inició el sexto capítulo, donde logró retirar a un bateador antes de complicarse levemente al dejar a un corredor en base. Con 71 lanzamientos realizados, el cuerpo técnico decidió retirarlo del encuentro. Aunque el relevo no pudo contener al corredor heredado, quien terminó anotando la única carrera en la cuenta del venezolano, la labor del abridor ya había cumplido con creces el objetivo principal.

Estadísticas que respaldan una campaña sólida

La actuación del oriundo de Guanare incluyó cuatro ponches, permitiendo una sola anotación en cinco entradas y un tercio de labor. Con este resultado, Pérez mejoró sus registros de la campaña actual, dejando una efectividad de 2.90 y un WHIP de 1.05 tras acumular 62 entradas completas en la Gran Carpa.

Además, el siniestro exhibe una notable relación de 51 ponches y 21 bases por bolas, lo que refleja su capacidad para atacar la zona de strike y resolver situaciones de apremio. Su madurez en el juego le ha permitido establecerse como una pieza confiable en la rotación.

Próxima parada frente a los Cerveceros

Martín Pérez asumirá su próximo reto el viernes, cuando se enfrente a los Cerveceros de Milwaukee en la ciudad de Atlanta. El siniestro logró su victoria 96 de por vida y se acerca a la cifra de los 100 en su carrera.