MLB: Así le fue a Tarik Skubal en su regreso de la lista de lesionados

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La gran noticia del sábado no fue el marcador, sino la presencia de Tarik Skubal en el montículo ante los Guardianes de Cleveland. El lanzador de 29 años completó una recuperación inusualmente rápida tras su reciente paso por el quirófano. Skubal trabajó durante cuatro entradas y dos tercios, una labor que superó las expectativas iniciales del cuerpo técnico de Detroit.

El serpentinero completó un total de 80 pitcheos, cumpliendo exactamente con el límite establecido por el equipo para proteger su brazo. Durante su estancia en la lomita, el zurdo permitió cinco imparables y otorgó una base por bolas, mostrando una localización aceptable para el tiempo que pasó inactivo.

Potencia intacta en el brazo de Skubal

El dato más relevante de la jornada se reflejó en las pistolas de radar. Skubal registró una velocidad promedio de 97.8 millas por hora en su recta de cuatro costuras, e incluso alcanzó una máxima de 99.9 millas por hora. Estos números confirman que la intervención quirúrgica no mermó su fuerza característica.

El daño contra el abridor de los Tigres comenzó en el segundo episodio debido a un error defensivo que permitió una carrera sucia. Posteriormente, en la tercera entrada, el bateador Daniel Schneemann conectó un cuadrangular de dos carreras. En total, Skubal toleró tres anotaciones, de las cuales solo dos fueron limpias, y recetó cuatro ponches antes de ser relevado con dos outs en el quinto capítulo.

A pesar del descalabro en su récord personal, el lanzador mantiene números sólidos en la temporada. Skubal acumula una efectividad de 2.81, un WHIP de 0.98 y una relación de 49 ponches frente a solo 7 bases por bolas en 48 entradas completas de labor. Su siguiente apertura está programada para el próximo viernes en Detroit, donde se enfrentará a los Medias Blancas de Chicago.