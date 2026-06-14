MLB: Aroldis Chapman acecha un doble hito histórico en las Grandes Ligas

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A Aroldis Chapman no parece pegarle el paso del tiempo y sigue consolidando su legado como uno de los relevistas más dominantes en la historia de las Grandes Ligas. El cerrador cubano firmó otra actuación impecable este sábado frente a los Rangers de Texas, un listón que lo coloca a las puertas de dos marcas legendarias en el beisbol organizado.

Durante su labor, el zurdo completó una entrada en blanco donde toleró un imparable y recetó dos ponches. Esta actuación no solo aseguró el triunfo de los Medias Rojas de Boston, sino que aceleró su marcha hacia los libros de récords de Cooperstown.

El Misil Cubano va por el noveno puesto histórico en salvamentos

El rescate de este sábado significó el número 14 de la presente temporada para Chapman y el 381 de su trayectoria profesional. Con esta cifra, el oriundo de Holguín se ubica a solo nueve salvados de igualar a Dennis Eckersley, miembro del Salón de la Fama, quien ocupa la novena posición de todos los tiempos con 390 juegos preservados.

El ritmo actual del lanzador antillano proyecta que alcanzará y superará a Eckersley antes del final de la campaña, un logro que elevará su estatus entre los taponeros más efectivos de la era moderna.

A un paso de la inmortalidad entre los relevistas ponchadores

Más allá de los cierres de encuentros, el impacto más inmediato de Chapman ocurrirá en el departamento de ponches. Tras abanicar a dos bateadores de Texas, el siniestro elevó su cuenta personal a 1.359 ponches de por vida.

El récord absoluto de Hoyt Wilhelm tiene los días contados

Esta cantidad sitúa al cubano a solo cuatro ponches de empatar a Hoyt Wilhelm, quien mantiene el récord histórico para un relevista puro en la MLB con 1.363 ejecuciones. Dada la frecuencia y la velocidad que aún conserva en sus envíos, Chapman tiene la oportunidad de convertirse en el nuevo monarca de este apartado en sus próximas apariciones.