Yoshinobu Yamamoto impone un récord nunca antes visto en la historia de la MLB

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Hay noches donde el montículo de las Grandes Ligas se convierte en un escenario de pura perfección artística, y el derecho de los Los Angeles Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, acaba de firmar una obra maestra. En una exhibición de comando, velocidad y control quirúrgico, el diestro japonés ha establecido un récord histórico que lo separa de cualquier otro lanzador que haya pisado un diamante en la Gran Carpa.

Yamamoto logró lo que parecía imposible: retirar a los últimos 22 bateadores que enfrentó en su apertura previa contra los Los Angeles Angels el pasado 6 de junio, y reanudó su dominio absoluto al retirar a los primeros 22 bateadores que enfrentó el sábado por la noche ante los Chicago White Sox. Nadie, en los más de 150 años de historia de la liga, había hilvanado semejante secuencia de dominio (22 y 22) entre dos aperturas consecutivas.

El drama en Chicago: Rozando la gloria absoluta

El Guaranteed Rate Field de Chicago fue el testigo mudo de una marcha perfecta que mantuvo en vilo a 37,832 aficionados. Yamamoto, actual MVP de la pasada Serie Mundial y pilar del bicampeonato de los Dodgers, saltó inspirado mezclando su recta de cuatro costuras a 97 mph con un cutter indescifrable y su característica splitter.

La perfección se mantuvo intacta hasta la parte baja de la octava entrada con dos outs. Fue entonces cuando llegó el infortunio: Chase Meidroth conectó un roletazo de rutina hacia el campocorto estrella Mookie Betts. Sin embargo, el guante de oro de los Dodgers no pudo controlar el bote de la pelota, cometiendo un error que rompió el juego perfecto de Yamamoto y detuvo su racha de bateadores consecutivos retirados en 45.

El destino volvió a ser esquivo en la novena entrada. Con el no-hitter aún vigente, el jardinero central de los White Sox, Tristan Peters, conectó un cuadrangular solitario por el jardín derecho que arruinó la blanqueada. A pesar de los golpes dramáticos, Yamamoto se llevó la victoria por 7-1 tras completar 8.1 entradas de un solo hit, sin boletos y 7 ponches.

En la cúspide de las rachas históricas

La racha combinada de 45 bateadores retirados de forma consecutiva coloca a Yamamoto en un olimpo extremadamente selecto de la era moderna del béisbol, empatando la histórica marca de Mark Buehrle en 2009 y quedándose a tan solo un bateador del récord absoluto de las Grandes Ligas, en manos del venezolano Yusmeiro Petit (46 en 2014).

Con apenas 27 años, el fenomenal lanzador nipón sigue demostrando por qué la gerencia de Los Ángeles apostó por él como su gran as de presente y futuro. Aunque el destino le negó los tres outs finales para el "No-Hitter", Yamamoto demostró una madurez tremenda al hablar con la prensa a través de su intérprete:

"Sé lo difícil que es el béisbol. Seguiré trabajando duro, y sé que un día voy a conseguir ese no-hitter. Por cómo estuve lanzando hoy, me siento bastante satisfecho".

Con esta actuación, Yamamoto batió su propio récord personal de pitcheos en la campaña con 109 lanzamientos (74 en zona de strike) y mejoró su récord reciente a 4-0 con una minúscula efectividad de 0.94 en sus últimas cuatro aperturas. La hazaña del "22-22" queda ya esculpida para la posteridad.