MLB: Jackson Chourio conecta un nuevo cuadrangular y se acerca a este histórico venezolano

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Jackson Chourio continúa demostrando que es una de las jóvenes estrellas más brillantes de las Grandes Ligas. El jardinero venezolano de los Cerveceros de Milwaukee volvió a ser protagonista este domingo 14 de junio al inaugurar el marcador con un contundente cuadrangular frente a los Philadelphia Phillies, prolongando así uno de los mejores momentos ofensivos de su carrera.

El batazo no solo permitió que Milwaukee tomara ventaja en el compromiso, sino que también confirmó el extraordinario estado de forma que atraviesa el maracucho. El pelotero de 22 años se ha convertido en el poder en su principal carta de presentación durante los últimos encuentros, consolidándose como una amenaza constante para los lanzadores rivales.

Jackson Chourio - MLB

Con un nuevo vuelacerca ante Philadelphia, el venezolano llegó a cinco jonrones en sus últimos cinco partidos, una impresionante racha que refleja la confianza con la que está enfrentando cada turno al bate.

Su capacidad para generar contacto sólido y castigar los errores de los lanzadores ha sido clave para el éxito reciente de los Cerveceros. Además del impacto inmediato en el encuentro, el cuadrangular tuvo un significado especial desde el punto de vista estadístico. El joven alcanzó los 50 jonrones de por vida en las Grandes Ligas.

La nueva marca también lo acerca a un nombre histórico dentro del béisbol venezolano. Con medio centenar de cuadrangulares en su carrera, el jardinero de Milwaukee quedó a solo cinco de igualar los 55 jonrones conectados por Chico Carrasquel, una de las figuras pioneras de Venezuela en las Grandes Ligas.

Finalmente, mientras la temporada continúa avanzando, cada juego parece ofrecer una nueva oportunidad para que siga escribiendo capítulos importantes en su carrera. Si mantiene este ritmo ofensivo, no solo podría superar pronto la marca de Carrasquel, sino también seguir escalando posiciones entre los venezolanos más destacados en la MLB.