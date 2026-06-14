MLB: Este es el cubano más destacado en lo que va de temporada

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas ha servido como escenario para la consolidación de varias figuras jóvenes, pero pocos jugadores han llamado tanto la atención como el cubano Andy Pages y así sus números lo respaldan.

El jardinero de los Dodgers de Los Ángeles atraviesa el mejor momento de su carrera desde que debutó en las Mayores y sus estadísticas reflejan el enorme impacto que ha tenido en uno de los equipos más completos de la MLB.

Con actuaciones consistentes tanto a la ofensiva como en otros aspectos del juego, el toletero de 25 años se ha convertido en una pieza fundamental dentro de la alineación californiana. Su crecimiento ha sido evidente y hoy aparece como el representante cubano más destacado de la temporada, superando incluso las expectativas que existían sobre su desarrollo.

Andy Pages - MLB

Los números respaldan el gran momento que vive el patrullero. En lo que va de la campaña 2026, acumula un valor de 3.7 WAR, una cifra que demuestra su influencia integral dentro del terreno de juego. Además, ha anotado 42 carreras y suma 75 imparables, consolidándose como uno de los bateadores más productivos de la Liga Nacional.

Su poder ofensivo también ha sido un factor determinante. Pages registra 15 dobles, un triple y 15 cuadrangulares, estadísticas que evidencian su capacidad para generar daño con el bate. A esto se agregan 56 carreras impulsadas, una muestra clara de su aporte en situaciones de presión y con corredores en posición de anotar.

El rendimiento de Pages ha sido clave para que los Dodgers continúen peleando en los primeros lugares de su división. Cada semana parece encontrar nuevas formas de contribuir al éxito colectivo, algo que ha sido reconocido tanto por analistas como por aficionados.

Finalmente, a medida que avanza la temporada, el nombre de Andy Pages gana cada vez más protagonismo dentro de las Grandes Ligas. Si mantiene este nivel de producción durante los próximos meses, no solo podría firmar la mejor campaña de su carrera, sino también consolidarse como una de las grandes figuras cubanas de la actualidad.