MLB: Willson Contreras apunta a la mejor temporada de su carrera

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Nos acercamos cada vez más a la mitad de temporada en las Grandes Ligas, y aunque los Medias Rojas de Boston no dan señales de levantar, hay algo dentro de la organización que se ha mantenido de buena manera durante toda la zafra: el espectacular nivel que ha podido mostrar Willson Contreras desde su llegada.

El toletero venezolano llegó con la misión de reemplazar en liderazgo y productividad a Alex Bregman, quien dejó huella durante su buen año en 2025. De momento, el criollo no solo ha logrado reemplazar a Bregman, sino que incluso ha podido mostrar un nivel mucho más alto, siendo claramente la estrella de este equipo.

Por ejemplo, este domingo 14 de junio los Medias Rojas cayeron derrotados ante los Rangers de Texas, pero Willson Contreras volvió a tener una jornada realmente magnífica, al irse de 4-3, con par de cuadrangulares y dos carreras impulsadas. De esta manera, Contreras sigue mejorando sus números, y se encamina rumbo al mejor año de su carrera.

Willson Contreras, mejor que nunca

En lo que va de campaña, Willson Contreras ha disputado un total de 67 compromisos con el uniforme de los Medias Rojas de Boston, en los que ha podido tomar 237 turnos y conectar 72 inatrapables. De esta manera, Contreras batea para average de .304, y además tiene un OPS sensacional de .966, que lo corona como el mejor bateador de su equipo.

Además, el primera base patirrojo va encaminado a tener la mejor temporada de toda su carrera en las Grandes Ligas. Tiene 16 cuadrangulares, por lo que está a ocho de su mejor marca histórica, que es de 24, conseguida en el año 2019. También está a más de mitad de camino para superar su marca personal de impulsadas, que es de 80 (conseguida en 2025), ya que suma 43 cuando todavía no hemos llegado al ecuador de la temporada.

Willson Contreras también proyecta superar los 126 hits de 2025, su mejor marca en un año, y sostiene actualmente registros históricos para él en average, OBP, slugging y OPS, por lo que sin duda vive su mejor campaña como pelotero en las Grandes Ligas.