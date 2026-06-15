MLB: Astros preparan emotiva ceremonia para Framber Valdez

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Framber Valdez recibirá un emotivo homenaje por parte de Astros de Houston. El equipo texano reconocerá al lanzador por su trayectoria y su contribución para ganar la Serie Mundial 2022. El dominicano brilló como as de rotación en sus primeras 7 temporadas de Grandes Ligas.

Astros de Houston ha confirmado una ceremonia especial para dar la bienvenida a Valdez. Durante su estancia en Houston, el dominicano se consolidó como el referente absoluto de la rotación. Entre 2022 y 2025 fue el encargado de inaugurar el Opening Day de manera ininterrumpida.

Framber registro 81-52 en 188 apariciones, una efectividad de 3.3; junto con un No-hitter y dos invitaciones al Juego de Estrellas. Tras cerrar su ciclo el invierno pasado, el lanzador busca ahora guiar a los Tigres de Detroit a una victoria en su visita al Minute Maid Park.

Framber Valdez: ¿Cómo le va al dominicano lejos de Houston?

Framber Valdez tiene un presente con Tigres de Detroit bastante complejo. Acumula marca de 3-5 con 4.40 de ERA en 14 aperturas; el serpentinero ha mostrado evidentes problemas de descontrol, permitiendo una cantidad inusual de contactos sólidos que hacen daño.

A pesar de estas estadísticas adversas, es fundamental recordar que transita su primer año con una organización nueva. Este periodo de adaptación suele ser un proceso difícil para cualquier lanzador, especialmente tras pasar toda su carrera profesional bajo un estructura.

El dominicano trabaja intensamente para corregir sus errores mecánicos y recuperar la confianza que lo definió como una estrella. La visita al Minute Maid Park representa una oportunidad perfecta para demostrar que posee la calidad necesaria para superar esta mala racha.

Números de Framber Valdez con Tigres en 2026

Framber Valdez aún está en un proceso de adaptación que le da un colchón para tener malas aperturas. Tigres de Detroit cuenta con el pelotero y está tratando de brindarle suficiente confianza para que pueda ejecutar su juego con comodidad y regularidad en este primer año.

Números de Valdez en 2026:

- 14 juegos, 14 aperturas, 3-5, 4.40 ERA, 77.2 entradas, 75 hits, 38 carreras limpias, 9 jonrones, 29 boletos, 61 ponches, 1.34 WHIP