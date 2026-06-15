MLB

MLB: Estos son los juegos encuentros para este lunes, 15 de junio

Todos los desafíos corresponden al inicio de nuevas series

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Meridiano

Lunes, 15 de junio de 2026 a las 10:39 am
MLB: Estos son los juegos encuentros para este lunes, 15 de junio
FOTO: CORTESÍA
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Se acerca la mitad de la temporada 2026 en el mejor beisbol del mundo y este lunes, 15 de junio, comenzará una nueva semana de acción. Por lo tanto, te mostraremos los encuentros a llevarse a cabo en esta jornada.

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​​​​​La jornada de reducirá a 10 encuentros (10 organizaciones descansarán) y comenzarán series nuevas en todos los recintos.

​​​​Juegos para hoy en la MLB:

​​​​​- Marlins de Miami (Ryan Gustó) vs Phillies de Philadelphia (Zack Wheeler) 6:40 p.m.

​​​​​- Reales de Kansas City (Mitch Spence) vs Nacionales de Washington (Andrew Álvarez) 6:45 p.m.

​​​​​- Mets de Nueva York (Tobias Miers) vs Rojos de Cincinnati (Chase Burns) 7:10 p.m.

​​​​​- Padres de San Diego (Lucas Giolito) vs Cardenales de San Luis (Dustin May) 7:45 p.m.

​​​​​ - Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) vs Cachorros de Chicago (Shota Imanaga) 8:05 p.m.

​​​​​ - Mellizos de Minnesota (por definir) vs Rangers de Texas (McKenzie Gore) 8:05 p.m.

​​​​​- Tigres de Detroit (Troy Melton) vs Astros de Houston (Kai-wei Teng) 8:05 p.m.

​​​​​-Angelinos de Anaheim (Walbert Urena) vs (Cascabeles de Arizona (Ryne Nelson) 9:40 p.m.

​​​​​-Piratas de Pittsburgh (Jared Jones) vs Atléticos de Oakland (J.T. Ginn) 9:40 p.m.

​​​​​- Rays de Tampa Bay (Nick Martínez) vs Dodgers de Los Angeles (Eric Lauer) 10:00 p.m.

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