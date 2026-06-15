MLB: Estos son los juegos encuentros para este lunes, 15 de junio

Se acerca la mitad de la temporada 2026 en el mejor beisbol del mundo y este lunes, 15 de junio, comenzará una nueva semana de acción. Por lo tanto, te mostraremos los encuentros a llevarse a cabo en esta jornada.
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La jornada de reducirá a 10 encuentros (10 organizaciones descansarán) y comenzarán series nuevas en todos los recintos.
Juegos para hoy en la MLB:
- Marlins de Miami (Ryan Gustó) vs Phillies de Philadelphia (Zack Wheeler) 6:40 p.m.
- Reales de Kansas City (Mitch Spence) vs Nacionales de Washington (Andrew Álvarez) 6:45 p.m.
- Mets de Nueva York (Tobias Miers) vs Rojos de Cincinnati (Chase Burns) 7:10 p.m.
- Padres de San Diego (Lucas Giolito) vs Cardenales de San Luis (Dustin May) 7:45 p.m.
- Rockies de Colorado (Michael Lorenzen) vs Cachorros de Chicago (Shota Imanaga) 8:05 p.m.
- Mellizos de Minnesota (por definir) vs Rangers de Texas (McKenzie Gore) 8:05 p.m.
- Tigres de Detroit (Troy Melton) vs Astros de Houston (Kai-wei Teng) 8:05 p.m.
-Angelinos de Anaheim (Walbert Urena) vs (Cascabeles de Arizona (Ryne Nelson) 9:40 p.m.
-Piratas de Pittsburgh (Jared Jones) vs Atléticos de Oakland (J.T. Ginn) 9:40 p.m.
- Rays de Tampa Bay (Nick Martínez) vs Dodgers de Los Angeles (Eric Lauer) 10:00 p.m.